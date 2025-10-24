Nel palazzaccio della politica il centro destra continua a litigare sulla manovra e dintorni. “Per il piano casa ho bisogno di soldi, altrimenti lo faccio con i Lego” dice il vice premier, Matteo Salvini. “Matteo Salvini si occupi dei tagli alla metro C di Roma” attacca l’altro vice premier, Antonio Tajani. “Pare che i due vicepremier Tajani e Salvini – ironizza la segretaria dem, Elly Schlein – abbiano votato in Consiglio dei ministri una manovra a loro insaputa”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“I 50 milioni per la Metro C di cui parla Tajani non sono tagli, ma una riprogrammazione di risorse”. (Claudio Duringon, Lega)

Il governo Meloni festeggia i tre anni ma solo con bugie. A questo punto ci chiediamo: sarà vero che la presidente Meloni è romana? Se lo è davvero, spieghi il definanziamento di 50 milioni di euro alla Metro C, un taglio assurdo che rischia di bloccare un’opera strategica per la città di Roma”. (Patrizia Prestipino, Partito Democratico)

“I litigi tra Tajani e Salvini, i tagli alle metropolitane e i continui scontri nella maggioranza dimostrano solo una cosa: questo governo ha seri problemi interni”. (Angelo Bonelli, Coffee Break)

“Ricordo a Tajani che nel vertice che abbiamo fatto lui ha condiviso ogni provvedimento che abbiamo deciso”. (Maurizio Lupi, Noi moderati)

“Non siamo alleati col Pd, lo ha detto Nova. Lo saremo se e quando riusciremo a definire un programma di forte impronta progressista”. (Giuseppe Conte)

“Se Conte vuole fare un libro, come ha detto di voler fare, non lo faccia sugli errori presunti del governo Meloni, ma scriva un libro sui disastri del Superbonus”. (Luca Ciriani, Fratelli d’Italia)

“È una manovra che tiene in ordine i conti, però poi che cosa fa? Distribuisce a pioggia poche risorse. E quindi è evidente che non solo non fa contento nessuno, ma non risolve un singolo problema”. (Carlo Calenda)