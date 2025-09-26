Nel palazzo della politica si continua a parlare della Global Sumud Flotilla. “La Flotilla rispetta il diritto internazionale e porta aiuti, va protetta” dice la segretaria dem, Elly Schlein. “Su Gaza la situazione è molto più pericolosa di quanto possa apparire: forzare il blocco navale di Israele, entrare nelle acque di Gaza è del tutto sconsigliabile” avverte il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Sulla stessa linea il deputato di Azione Ettore Rosato: “Se volevano attirare l’attenzione del mondo su Gaza lo hanno fatto, e in maniera coraggiosa. Ma per uscirne ora serve una via dialettica. Con le forzature non si ottengono risultati”.

“Il governo – tuona il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli -abbandona la Flotilla non difenderà le imbarcazioni pacifiche dall’assalto di droni in acque internazionali. Questa è una decisione inaccettabile, che piega l’Italia all’ennesima violenza che viola il diritto internazionale”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“La Flotilla rispetta il diritto internazionale e porta aiuti, va protetta. D’altronde la premier Meloni è andata alle Nazioni Unite per dividere la nazione attaccando le opposizioni e i giudici. Ha parlato di irresponsabilità di chi la critica su Gaza, ma è irresponsabile aver schiacciato l’Italia sulle posizioni di Netanyahu che sta commettendo crimini a Gaza e in Cisgiordania”. (Elly Schlein, Quotidiano Nazionale)

“Su Gaza la situazione è molto più pericolosa di quanto possa apparire: forzare il blocco navale di Israele, entrare nelle acque di Gaza è del tutto sconsigliabile. Dobbiamo fare di tutto per non mettere a rischio le vite dei militanti della Flotilla ma, permettetemi, anche dei nostri militari che sono lì a fare un’azione di protezione civile, non a combattere”. (Antonio Tajani, Il Corriere della Sera)

“Se volevano attirare l’attenzione del mondo su Gaza lo hanno fatto, e in maniera coraggiosa. Ma per uscirne ora serve una via dialettica. Con le forzature non si ottengono risultati”. (Ettore Rosato, Azione, Il Messaggero)

“Intanto quelle davanti a Gaza per noi sono acque palestinesi. Al di là dell’appello alla responsabilità, è il diritto internazionale a garantire la sicurezza. Di fronte a un pericolo bisogna essere fermi e rigidi nei confronti di chi quel pericolo lo produce: non la Global Sumud Flotilla ma Netanyahu. Per questo noi pretendiamo una posizione più ferma del governo rispetto alle violazioni messe in atto”. (Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle, Il Messaggero)

“Spero che la volontà di chi è in mare in questo momento sia di aiutare la gente a Gaza, non di cercare lo scontro perché quando entri in una zona di guerra ti metti a rischio. Siccome quelle vite per me sono preziose e siccome ci sono anche una sessantina di italiani su quelle barche, spero che, avendo dimostrato al mondo tutto quello che vogliamo dimostrare, ascoltino l’appello della Chiesa Cattolica, del cardinale Pizzaballa, consegnino tutti i viveri e le medicine e non mettano a rischio le loro vite”. (Matteo Salvini)

“Continuare ad avere il sostegno degli italiani ed allargarlo sulla base dei concreti risultati nonostante un contesto politico internazionale difficile, è la migliore risposta a coloro che all’opposizione non perdono occasione per tifare al disastro e al fallimento”. (Lucio Malan, Fratelli d’Italia)

“Vorrei rassicurare la Presidente del Consiglio che chi si è messo su queste imbarcazioni non l’ha fatto per arrecarle fastidio. D’altra parte sarebbe molto singolare che 44 delegazioni internazionali, un attivista svedese piuttosto che un attivista turco malese, abbiano scelto di imbarcarsi con la flottiglia per darle fastidio”. (Arturo Scotto, Partito Democratico, Radioclub91)