Ecco le voci dal palazzo della politica:

“La priorità di tutti adesso è ottenere la liberazione di Cecilia Sala e farla rientrare in Italia. Le notizie sulle sue condizioni sono preoccupanti, il governo si adoperi per far rispettare i suoi diritti fondamentali. Quello che è successo non è accettabile, a maggior ragione senza avere chiarezza sui motivi dell’arresto”. (Elly Schlein, La Stampa)

“Abbiamo chiesto ancora una volta la liberazione di Cecilia Sala perché detenuta senza alcun motivo. Nell’attesa della sua liberazione abbiamo chiesto che venga trattata come devono essere trattati i detenuti. Lei ancora non ha le condizioni di detenzione che ci erano state assicurate”. (Antonio Tajani, Zona Bianca)

“Siamo tutti in apprensione per Cecilia Sala ma in questi casi bisogna dimostrare senso di responsabilità e capire che si tratta di una questione nazionale. Il governo sta agendo con abnegazione e impegno ed è necessario che non vi siano polemiche ma si dimostri senso dello Stato”. (Alfredo Antoniozzi, Fratelli d’Italia)

“Siamo vicini a Cecilia Sala e sosteniamo l’azione del governo e in particolare quella della Farnesina per riportarla a casa. In questo momento mettiamo da parte qualsiasi polemica: maggioranza e opposizione sostengano la via diplomatica”. (Maurizio Lupi, Noi moderati)

“Non comprendo quali sono le accuse a cui è sottoposto l’ingegnere iraniano arrestato in Italia, non sono note a nessuno. Penso che tutte le soluzioni, anche la liberazione dell’ingegnere, vadano perseguite per riportare Sala a casa, serve un po’ di sano pragmatismo. Nel rispetto delle prerogative della magistratura italiana, il governo può trovare la giusta soluzione. Abbiamo una connazionale che, in maniera immotivata e inaccettabile, è prigioniera”. (Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra)