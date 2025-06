Nel palazzaccio della politica si parla del divampare della guerra tra Iran e Israele. “Trump doveva risolvere i conflitti in Ucraina e in Medio oriente, e invece ora c’è il rischio che se ne apra uno globale” tuona la segretaria dem Elly Schlein. “Lo scrive Netanyahu il diritto internazionale?” chiede il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

Dall'altra parte della barricata, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini: "Israele ha diritto di difendere la propria esistenza da chi da sempre evoca l'annientamento dello Stato ebraico, finanzia il terrorismo islamico e cerca di dotarsi di armi nucleari per uccidere è distruggere".

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Il governo non ci ha detto se condanna o no l’attacco all’Iran di Netanyahu – che ormai ha una condotta criminale – a infrastrutture, non solo a vertici militari ma anche a vertici civili, a scienziati iraniani. In più, sta perseguendo, e lo ha detto chiaramente, un cambio di regime. In tutti i paesi, dalla Libia all’Afghanistan all’Iraq, in cui siamo andati per cambiare i regimi, i risultati sono stati disastrosi. E noi che facciamo? Lo scrive Netanyahu il diritto internazionale?” (Giuseppe Conte)

“Vedo un’Europa debole, un’Italia debolissima e vedo anche una mancanza di leadership da parte delle potenze che dovrebbero oggi giocare un ruolo diverso”. (Matteo Renzi)

“Israele ha attaccato, l’Iran ha risposto e ora è il momento forse di sedersi al tavolo delle trattative. Ma l’Iran non può avere la bomba atomica”. (Antonio Tajani, Zona Bianca)

“La preparazione di un’arma nucleare da parte dell’Iran, certificata anche da organismi che fanno capo all’Onu, fa ben comprendere le reazioni di chi non vuole essere distrutto dalla follia integralista del regime oscurantista degli Ayatollah iraniani”. (Maurizio Gasparri, Forza Italia)

“La corsa dell’Iran verso la costruzione della bomba atomica era ed è inaccettabile per Israele. Perché l’Iran ha ribadito, più volte, che il suo scopo è distruggere non Israele ma ogni presenza israeliana nella regione. Il giorno in cui l’Iran avesse la bomba atomica, non perderebbe un’ora: la userebbe e senza esitazione”. (Guido Crosetto, Il Corriere della Sera)

“Il mondo intero è stato colto di sorpresa, a prescindere dal fatto che Donald Trump si dice sia stato avvisato prima. L’importante è avere un obiettivo comune: trovare lo spazio utile per ricucire un dialogo”. (Tommaso Foti, Fratelli d’Italia, La Stampa)

“Se Crosetto vuole militarizzare il bilancio e trasformare l’Italia in una macchina da guerra, venga in Parlamento a spiegare con quali risorse e quali tagli. Non è difesa: è sottomissione all’economia di guerra che genera insicurezza e impoverisce il Paese”. (Angelo Bonelli)