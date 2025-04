Nel palazzaccio della politica si parla dei dazi in arrivo. “Non dobbiamo piegare la testa, ma neanche essere antiamericani” spiega il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Fare la guerra agli Usa non è intelligente” dice il vice premier, Matteo Salvini. Dall’altra parte della barricata, il deputato di +Europa Riccardo Magi: “Stasera arrivano i dazi di Trump e Meloni e Salvini festeggiano”. “Donald Trump – tuona il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli – non solo definisce parassiti gli europei e quindi gli italiani, vuole mettere i dazi sui nostri prodotti e trasferire le produzioni italiane negli Stati Uniti. Di fronte a questo attacco, cosa fa Giorgia Meloni? Invita alla prudenza.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Non dobbiamo piegare la testa, ma neanche essere antiamericani”. (Antonio Tajani)

“Vendicarsi dei dazi? Aprire guerre commerciali con gli Usa è una scelta infelice. Fare la guerra agli Usa non è intelligente, le cose vanno risolte al tavolo”. (Matteo Salvini)

“Stasera arrivano i dazi di Trump e Meloni e Salvini festeggiano”. (Riccardo Magi, +Europa)

“Donald Trump non solo definisce parassiti gli europei e quindi gli italiani, vuole mettere i dazi sui nostri prodotti e trasferire le produzioni italiane negli Stati Uniti. Di fronte a questo attacco, cosa fa Giorgia Meloni? Invita alla prudenza. Incredibile! Vogliamo sapere qual è la risposta del governo italiano per difendere le nostre produzioni e l’occupazione? Meloni dia subito risposte”. (Angelo Bonelli)

“In queste ore l’apprensione dei mercati rispetto a nuovi eventuali dazi non ci deve far dimenticare i record raggiunti in questi anni con primati nella Dop Economy, nell’export del vino, nella valorizzazione dell’olio e dei formaggi in Europa e nel mondo, nell’affermazione della pizza italiana come eccellenza alimentare, nell’aver spiegato la differenza tra ice cream e gelato italiano, nel valore aggiunto in agricoltura. L’Italia è una superpotenza in questo settore e saprà vincere ogni sfida”. (Francesco Lollobrigida, Fratelli d’Italia)

“Una guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea farebbe male a tutti, sarebbe peggio di una Guerra dei Roses, celebre film in cui muoiono entrambi i protagonisti, marito e moglie, che pure prima si erano tanto amati”. (Maurizio Lupi, Noi Moderati)

“I dazi saranno il terzo cigno nero in cinque anni. L’Italia faccia valere il proprio rapporto privilegiato con gli Stati Uniti”. (Luca Zaia, Lega)

“Il vino è più esposto ai dazi del Parmigiano, ma non ci sono buone notizie per nessuno. Si tratta di provvedimenti anti-italiani, perché in Europa il Paese più colpito è l’Italia. E in Italia la Regione nell’occhio del ciclone è l’Emilia-Romagna”. (Michele de Pascale, Partito Democratico, La Repubblica)

“La soluzione non è quella di reagire ma di predisporre una politica strategica industriale che restituisca competitività alle nostre imprese e, nel contempo, aprire nuove strade con accordi bilaterali, per esempio con l’India e i paesi emergenti nell’Indo-Pacifico, dopo quello con il Mercosur”. (Adolfo Urso, Fratelli d’Italia, La Gazzetta di Parma)

“Ci sarà l’annuncio di Trump, poi si valuteranno insieme le contromisure, nella logica di una partnership che deve essere salvaguardata e ricostruita”. (Carlo Fidanza, Fratelli d’Italia)

“L’annuncio imminente dell’amministrazione Trump sui nuovi dazi rappresenta un colpo durissimo per l’economia globale e, in particolare, per l’Italia”. (Ubaldo Pagano, Partito Democratico)

“Con gli Stati Uniti credo che innanzitutto si debba dialogare, perché se si fanno queste guerre si rischia di perdere tutti”. (Attilio Fontana, Lega)