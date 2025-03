Nel palazzaccio della politica si discute di Ucraina e di economia. “Come Italia non possiamo non essere presenti nel momento in cui un Paese fratello chiede il nostro impegno” spiega il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Dall’altra parte della barricata, il suo alleato Matteo Salvini: “È nostro interesse spendere 800 miliardi (nostri) per comprare armi mentre la stessa UE non ci permette di spendere pochi miliardi (nostri) per costruire scuole e ospedali?”

Dopo la pubblicazione dei dati Istat (l’Istituto nazionale di statistica), il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli esulta: “A sinistra continuano a gufare, a tifare contro l’Italia e lavorare contro gli interessi degli italiani. Mentre in Europa diversi Stati stanno faticando a reggere il peso della crisi, l’Italia continua a crescere. E i numeri lo certificano, oltre ogni ragionevole dubbio”. La deputata del Partito Democratico Anna Ascani legge i dati in maniera diversa: “Da quando siede a Palazzo Chigi Giorgia Meloni gli italiani le tasse le hanno viste aumentare. E tutto il Paese è fermo”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“La Russia ha velleità imperialistiche. Sarebbe irresponsabile non mettersi in sicurezza”. (Fabio Rampelli, Fratelli d’Italia, La Repubblica)

“Come Italia non possiamo non essere presenti nel momento in cui un paese fratello chiede il nostro impegno”. (Antonio Tajani)

“È nostro interesse spendere 800 miliardi (nostri) per comprare armi mentre la stessa UE non ci permette di spendere pochi miliardi (nostri) per costruire scuole e ospedali?” (Matteo Salvini)

“Donald Trump dice di voler prendere il controllo della Groenlandia in un modo o nell’altro. Trump si sente imperatore del mondo, un caso da psichiatria ma ahimè è il presidente Usa. Trump Gaza, Trump Groenlandia, Trump Marte! È un bullo che va politicamente isolato, ma per la destra italiana è un esempio”. (Angelo Bonelli)

“Le notizie che arrivano dall’Unione europea sono drammatiche per il futuro della nostra economia. In tutto questo il governo Meloni si finge morta come gli opossum mentre il Paese va a picco”. (Betty Damante, Movimento 5 Stelle)

“Il piano di riarmo di von der Leyen va profondamente rivisto perché non porta alla difesa comune europea ma al rafforzamento di 27 difese nazionali, peraltro finanziandolo coi fondi di coesione”. (Dario Franceschini, Partito Democratico)

“Credere all’Europa oggi significa essere accanto all’Ucraina, mettere in campo con urgenza un piano per la difesa comune e per difendere la nostra democrazia e il nostro stato sociale”. (Pina Picierno, Partito Democratico, Il Corriere della Sera)

“Meloni continua a scappare dal Parlamento. Lo ha fatto sul caso Almasri e su Paragon ma non è accettabile che non si discuta di ciò che sta avvenendo in Europa. Continuiamo ad apprendere la posizione della Premier dai giornali mentre la maggioranza litiga su tutto. Deve venire in Aula e dirci quale sarà la posizione che terrà non a titolo personale, ma in quanto rappresentante del governo italiano”. (Maria Elena Boschi, Italia Viva)

“Mentre Trump vuole bloccare gli aiuti militari a Kiev, Salvini incontra Rudy Giuliani, amico del Tycoon, e incassa la sua ricompensa per il sostegno a MEGA, il movimento di Musk in Europa. ‘L’Italia è il paese di Trump’, twitta Giuliani. E meno male che si dicevano sovranisti!” (Riccardo Magi, +Europa)

“Il governo italiano conferma la posizione saggia e responsabile da sempre auspicata da Matteo Salvini, visto che non è sul tavolo né l’invio di truppe italiane in Ucraina né l’adesione a strampalati progetti di extradebito europeo per l’acquisto di armi. Eppure, i retroscena dei giornali raccontano di una maggioranza divisa, come se la Lega fosse in minoranza e i rapporti con Giorgia Meloni fossero pessimi. Falsità”. (Andrea Crippa, Lega)

“Giorgia Meloni ha ribadito che abbassare le tasse al ceto medio è la sua priorità. Non è la prima volta che lo fa, non sarà neanche l’ultima. Deve avere una strana idea delle priorità però. Governa da due anni, non da due giorni, e da quando siede a Palazzo Chigi gli italiani le tasse le hanno viste aumentare, come registrato nelle scorse ore dall’Istat: la pressione fiscale nel 2024 è cresciuta di oltre un punto percentuale al 42,6%. E tutto il Paese è fermo”. (Anna Ascani, Partito Democratico)

“A sinistra continuano a gufare, a tifare contro l’Italia e lavorare contro gli interessi degli italiani. Il governo Meloni agisce e risponde agli italiani. Mentre in Europa diversi Stati stanno faticando a reggere il peso della crisi, l’Italia continua a crescere. E i numeri lo certificano, oltre ogni ragionevole dubbio”. (Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia)

“Dalla riduzione del deficit del 3,8%, col ritorno all’avanzo primario e la crescita del PIL dello 0,7%, fino ai dati record sull’occupazione forniti oggi dall’Istat: i numeri parlano chiaro e fanno calare un bel silenzio sulle previsioni catastrofiche della sinistra. Le politiche economiche del governo Meloni stanno portando risultati straordinari e confermano come l’Italia sia sulla strada giusta”. (Galeazzo Bignami, Fratelli d’Italia)

“Per il ministro Lollobrigida le ostriche dovrebbero avere l’Iva al 10% quindi sono beni essenziali mentre assorbenti, latte in polvere e pannolini sono beni di lusso dato che il governo Meloni ha aumentato l’Iva proprio per questi prodotti dal 5% al 10%. Davvero complimenti”. (Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi e Sinistra)