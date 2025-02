Le principali notizie sulle prime pagine di oggi riguardano il confronto tra il governo italiano e la Corte penale internazionale in seguito alla liberazione di Almasri e la vicenda delle persone spiate su WhatsApp tramite un software di una società israeliana. “Almasri, il caso arriva in Europa”. titola Il Corriere della Sera. “Scontro governo-Cpi”, è l’apertura di Repubblica. “Spionaggio di Stato: Israele scarica l’Italia”, titola invece il Fatto Quotidiano.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Almasri, il caso arriva in Europa” (Il Corriere della Sera).

“La gamba mancante”. L’editoriale di Roberto Gressi: “C’è una sorta di crisi sistemica nel panorama politico italiano. A fronte di una maggioranza sostanzialmente compatta, seppure in competizione, ci sono opposizioni divise, che faticano a trovare idee comuni, che stentano ad uscire dal cono d’ombra del governo. Il risultato è una dialettica zoppa, che non fa bene a nessuno, nemmeno al centrodestra, che pure se ne avvantaggia elettoralmente”.

“Spionaggio di Stato: Israele scarica l’Italia” (Il Fatto Quotidiano).

“Meloni sfida la Corte dell’Aja” (La Stampa).

“Scontro governo-Cpi” (La Repubblica).

“La catena degli errori”. L’editoriale di Lirio Abbate: “Se si vuole misurare l’effetto che le comunicazioni di Carlo Nordio al Parlamento hanno raccolto, c’è un posto migliore di altri. La Corte penale internazionale dell’Aia. Qui, i magistrati che sostengono la pubblica accusa nei confronti di Almasri e ne hanno chiesto l’arresto sostengono una cosa molto semplice”.

“Piazza Affari ai massimi dal 2008” (Il Sole 24 Ore).

“Trafficanti di denunce” (Libero).

“Mossa anti-dazi del governo” (Il Messaggero).

“La scuola del merito antidoto al declino”. L’editoriale di Paolo Balduzzi: “Giorni frenetici, questi, per le famiglie che si apprestano a scegliere la scuola superiore. La preoccupazione, in tali momenti, è sempre elevata. Da un lato, perché mai si è davvero sicuri che si stia compiendo la scelta giusta; dall’altro, perché la domanda che i genitori si pongono è se i propri figli saranno davvero valutati sulla base dei loro meriti oppure no. Il concetto di merito, tuttavia, è di difficile definizione”.

“Stop alle auto a benzina. Europa in retromarcia” (Il Giornale).

“Cimici e bari” (Il Manifesto).

“È il circo penale internazionale” (La Verità).

“Almasri, Meloni denunciata alla Cpi. Tutte le omissioni e bugie di Nordio” (Domani).