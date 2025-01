Il piano di Trump per Gaza è l’argomento principale sulle prime pagine di oggi. “Caos in Libano. Il piano di Trump: svuotare Gaza” titola il Corriere della Sera. “Trump vuole ripulire Gaza: i palestinesi in Giordania” è l’apertura della Stampa. “Meloni: patto con l’Arabia” è invece la prima pagina di Repubblica.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Caos in Libano. Il piano di Trump: svuotare Gaza”. (Il Corriere della Sera)

“Meloni: patto con l’Arabia”. (La Repubblica)

“Una difesa comune per l’Europa”. L’editoriale di Paolo Gentiloni: “Un Fondo del valore di 500 miliardi farebbe la differenza tra gli appelli e la realtà. Sarebbe una risposta competitiva verso gli stessi Stati Uniti sul piano industriale, ma pienamente cooperativa su quello geopolitico”.

“Trump vuole ripulire Gaza: i palestinesi in Giordania”. (La Stampa)

“Lavori edilizi, quando incidono sulle rendite”. (Il Sole 24 Ore)

“Infinito Sinner”. (Il Messaggero)

“Perché la svolta di Fiuggi è attuale”. L’editoriale di Alessandro Campi: “Sono trascorsi trent’anni dalla nascita, nel gennaio 1995, di Alleanza nazionale e ancora ci si chiede quanto quel passaggio, che segnò la scomparsa nominale dalla scena politica ufficiale del nostalgismo mussoliniano, sia stato sincero, sofferto e meditato. Maquillage opportunistico o cambiamento reale?”

“Migranti in Albania, la svolta del governo”. (Il Giornale)

“Giustizia, organici a -20, 30%”. (Il Fatto Quotidiano)

“I magistrati contro la riforma Nordio sono solo una minoranza chiassosa”. (La Verità)

“Meloni in Arabia, Sinner in Australia. Mezzo mondo rosica per l’Italia che vince”. (Libero)

“I servizi hanno spiato Palazzo Chigi. Nel mirino il fedelissimo di Meloni”. (Domani)