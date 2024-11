L’EDICOLA, il Corriere: “Conte chiude l’epoca Grillo”. La Repubblica: “Svolta 5 Stelle”. Il Fatto: “M5s uccide il padre per diventare maggiorenne”

Il Movimento 5 Stelle che ha deciso l’abolizione della carica di garante ricoperta da Beppe Grillo e del limite di due mandati per i suoi eletti. Questa la notizia principale sulle prime pagine dei giornali di oggi. “Svolta 5 Stelle. Conte cancella Grillo” titola Republica. Il Corriere della Sera: “Conte chiude l’epoca Grillo”.

“I 5 Stelle – è l’apertura invece del Fatto Quotidiano – uccidono il padre per diventare maggiorenni”.

“La forma carismatico-religiosa è stata abbattuta dal voto dei fedeli insieme all’equidistanza tra destra e sinistra motore del grillismo delle origini”. (L’editoriale di Flavia Perina, La Stampa)

“Occupazione, giovani e lavoro. Decisivi stipendi, tempi e garanzie”. (Il Sole 24 Ore)

“Da francescani a gesuiti, ha detto con amarezza Grillo dopo aver visto cancellato il suo ruolo da garante morale. Da rivoluzionari per vocazione a progressisti per necessità, in attesa di capire – al di là delle alleanze, degli espedienti regolamentari e delle formule ad uso dei media – se Conte, oltre che legittime ambizioni personali, ha anche, come indubbiamente hanno avuto Casaleggio e Grillo, un progetto, delle idee, una visione”. (L’editoriale di Alessandro Gaggi, Il Messaggero)

