I dazi decisi dal presidente Trump sulle importazioni negli Stati Uniti, le polemiche fra il governo e una parte della magistratura sulla gestione dei centri per migranti costruiti in Albania e il confronto fra maggioranza e opposizione sulla liberazione del capo della polizia giudiziaria libica Almasri. Sono questi gli argomenti principali sulla prime pagine di oggi.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Dazi e mercati, Trump tratta” (Il Corriere della Sera).

“La riforma e i tempi cambiati”. L’editoriale di Angelo Panebianco. “Ci sono due ragioni per le quali il governo ha buone probabilità di uscire vincitore nel braccio di ferro ingaggiato con i vertici della magistratura. La prima riguarda il grado di compattezza/coesione della coalizione di governo nel difendere la riforma. La seconda ragione ha a che fare con la natura di tale progetto”.

L’intervista al ministro degli Esteri Antonio Tajani sul tema dei dazi. “Non stiamo giocando una partita d’attesa. Primo, perché siamo i migliori ambasciatori dell’Europa presso gli Stati Uniti, per gli ottimi rapporti che abbiamo costruito. Secondo, perché sappiamo come reagire. Sono i fatti a parlare. Una guerra non serve a nessuno. Nessun’altra economia al mondo è integrata come quella Usa-Ue. Le aziende europee negli Usa impiegano 3,5 milioni di americani. E un altro milione di posti di lavoro americani dipende direttamente dal commercio con l’Europa. Di tutti i beni americani all’estero, due terzi sono in Europa. E gli Stati Uniti forniscono oltre il 50% del nostro Gnl. Il volume degli scambi Ue-Usa è di 1,5 trilioni di euro, che rappresentano il 30% del commercio globale. C’è molto in gioco per entrambe le parti£.

L’intervista all’ex ministro Marco Minniti sul caso Almasri: “Avrei utilizzato sin dall’inizio il tema della sicurezza nazionale: è netto. Ne imparai il senso nel 1998, vedendo che i tedeschi non ci chiesero l’estradizione dell’arrestato Öcalan, capo del Pkk curdo, benché avessero emesso per lui un mandato di cattura per terrorismo: c’erano in Germania le comunità turca e curda più importanti d’Europa, un processo avrebbe devastato la tenuta sociale”.

“Dazi, asse Europa-Canada” (La Stampa).

“Dazi, l’Ue avvisa Trump” (La Repubblica).

“Almasri liberato e il limite alla ragion di Stato”. L’editoriale di Michela Ponzani. “Da Priebke al torturatore libico liberato dal governo Meloni, andrebbe ricordato che nessun potere è superiore al diritto. E che la punizione di crimini come torture, violenze e reati di genocidio prevale”.

L’intervista alla segretaria del Partito democratico Elly Schlein. “La premier non segua chi vuole disgregare la Ue. La destra si batte se non si imita. È rischioso far valere con Trump relazioni bilaterali. Se ogni Pease comincerà a trattare per sé sarà l’inizio della fine”.

“Crosetto, Nordio e FI rivogliono l’immunità” (Il Fatto Quotidiano).

“Patto anti Santanchè tra “report e spioni” (Il Giornale).

“Dazi, mercati in tilt e Trump frena” (Il Sole 24 Ore).

“Sbarcano e denunciano Meloni” (Libero).

“Trump incassa, Dazi sospesi” (Il Messaggero).

“L’Europa e l’arte della mediazione”. L’editoriale di Angelo De Mattia. “Erano scontate le reazioni dei mercati per il timore di un ritorno a un’epoca che precede l’800, anche se si può sempre sperare che si tratti non dell’innesco di una crisi dovuta a una guerra commerciale internazionale, ma dei prodromi di un conflitto destinato a essere ricomposto. La decisione in parte revisionista di Trump per i dazi al Messico aiuterebbe quest’ultima interpretazione ma è bene stare ai fatti e non alimentare illusioni”.

“Libero mercante” (Il Manifesto).

“Il giornale delle toghe rosse assolve il governo su Almasri” (La Verità).

“Dazi, Trump il feroce piega il Messico. E l’Europa dice sì a più spese militari” (Domani).