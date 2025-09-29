La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alle barche della Global Sumud Flotilla, dirette verso la Striscia di Gaza, e alle preoccupazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sulle possibili conseguenze del tentativo di forzare il blocco navale israeliano per portare aiuti alla popolazione palestinese. “Flotilla, lo spiraglio di Israele”, titola La Stampa. “Flotilla, l’allarme dell’Italia”, è l’apertura del Corriere. “Zelensky soffia sulle fake news per trascinare l’Italia in guerra”, è invece la prima pagina del Fatto Quotidiano.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“L’Europa è meno volubile”. L’editoriale di Paolo Mieli: “Può darsi che, come sostengono il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov e i media ormai scopertamente putiniani dell’intera Europa, le incursioni di droni nei cieli del nostro continente siano frutto di un’allucinazione collettiva. Che, come affermano con una qualche spavalda sicumera Lavrov e i giornali di cui si è detto, l’Ucraina abbia messo a punto un sistema grazie al quale riesce a deviare al di là dei propri confini droni ad essa destinati. E che Zelensky prepari falsi attacchi sotto bandiera russa contro Paesi Nato per provocarne la reazione e scatenare una guerra continentale”.

“Quando l’età diventa un ostacolo alla carriera”. L’editoriale di Alessandro Campi: “Ma come mai così tante polemiche sulla nomina di Beatrice Venezi nel ruolo di direttore/direttrice musicale del Teatro La Fenice di Venezia? Perché la Venezi a Venezia sembra, come annuncio o slogan, cacofonico? Un suono sgraziato sarebbe in effetti un bel problema visto che parliamo di un’orchestra da dirigere. E infatti un simile argomento non l’ha ancora utilizzato nessuno, ma non disperiamo: l’Italia è piena di battutisti e amanti del calembour”.

“Ma mi faccia il piacere”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Il pensiero fisso. ‘Ma tutto questo non interessa minimamente a quelli imbarcati (sulla Flotilla), che semmai hanno in mente l’esito delle elezioni regionali nelle marche’ (Roberto Arditti, Tempo, 27.9). Ma infatti: gli attivisti neozelandesi, per dire, al pensiero di Acquaroli e Ricci non ci dormono la notte”.

