L’EDICOLA, il Corriere: “Giulia, ergastolo per Turetta”. La Repubblica: “La scissione di Grillo”. La Stampa: “Stellantis, il governo apre: in manovra aiuti all’auto”

L’ergastolo a Filippo Turetta e la guerra civile all’interno del Movimento 5 Stelle sono i due argomenti principali sulle prime pagine di oggi. “Giulia, ergastolo per Turetta” titola il Corriere della Sera. La Repubblica invece apre sul Movimento 5 Stelle: “La scissione di Grillo”. “Grillo fa il funerale ai 5 Stelle. Conte&C. trafficano sul voto” è invece l’apertura della Verità.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Giulia, ergastolo per Turetta”. (Il Corriere della Sera)

L’intervista al ministro della Difesa Guido Crosetto: “La vittoria di Trump ha dato ai russi la percezione di poter accelerare l’offensiva per poi sedersi al tavolo di pace rivendicando i territori occupati. Stanno cercando di fiaccare il popolo ucraino, non solo con le armi che minacciano di usare o l’assurdo ingaggio di 10 mila militari nord-coreani”.

“La scissione di Grillo”. (La Repubblica)

“Stellantis, il governo apre: in manovra aiuti all’auto”. (La Stampa)

“Irpef e Ires, il governo dà il via libera alla riforma per professionisti e imprese”. (Il Sole 24 Ore)

“Turetta, ergastolo senza crudeltà”. (Il Messaggero)

“Stellantis e i silenzi della sinistra”. L’editoriale di Mario Ajello: “C’è un particolare non irrilevante che impressiona nella vicenda Stellantis. Si tratta dello scarso protagonismo del maggior partito di opposizione e del blando interventismo del sindacato in quella che è una delle maggiori crisi industriali dell’Italia nella storia recente. Stride la grandezza del problema relativo alla casa automobilistica che ha rappresentato dai primi del ‘900 il cuore del nostro sistema, e lo scarso allarme – giusto un invito a Giorgia Meloni ad andare in Parlamento a riferire le intenzioni del governo – che il Pd e la Cgil sembrano avvertire rispetto a una questione che riguarda la vita delle persone e il loro lavoro, la stabilità sociale del nostro Paese e la sua produttività perché l’automotive è un settore cruciale nell’esistenza di una nazione o almeno della nostra. Ma anche della Germania, dove il collasso della Volkswagen sta concentrando tutto il dibattito pubblico da parte di tutti e sta assorbendo le energie di ogni parte politica e sindacale”.

“Auto elettrica, si cambia”. (Il Giornale)

“Sindrome siriana”. (Il Manifesto)

“Autonomia rasa al suolo: la Lega non potrà rifarla”. (Il Fatto Quotidiano)

“Grave, ma non Siria”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Per chi concepisce la geopolitica come un’eterna lotta fra il Bene e il Male, la Siria rimette le cose al loro posto: cioè nel caos più totale. Dove il più pulito ha la rogna. Assad. Bashar, erede della dinastia che tiranneggia la Siria da 50 anni, rappresenta la setta sciita “alawita”. Ed è alleato di Russia, Iran e Cina contro Usa, Turchia, Israele e regimi sunniti d’Arabia”.

“Grillo fa il funerale ai 5 Stelle. Conte&C. trafficano sul voto”. (La Verità)

“Ecco cosa fanno leggere al Papa”. (Libero)

“Il funerale show di Beppe Grillo al centrosinistra”. L’editoriale di Daniele Capezzone: “Guardate con attenzione dentro il carro funebre guidato ieri da Beppe Grillo. Avete visto bene? Non c’è una sola bara, ma – malamente accatastate una sull’altra – ce ne sono due, una più piccola e l’altra più grossa e ingombrante. Quella meno grande è facile da individuare: è la cassa di legno dove giace il vecchio Movimento 5 Stelle ormai rimasto nelle mani di Giuseppe Conte. Con un macabro sfregio, Grillo ha scagliato un vero e proprio anatema ai danni delle creature che hanno osato ribellarsi contro di lui”.