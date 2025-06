La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa al voto per i referendum, che proseguirà ancora oggi, e al dato della scarsa affluenza, arrivata a fine giornata di ieri intorno al 22%. “Immigrati, Trump usa l’esercito”, titola La Stampa. “In pochi alle urne per i referendum. Quorum lontano”, è l’apertura del Corriere. “L’Italia snobba il referendum rosso”, titola invece La Verità.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Referendum, vota il 22%” (La Repubblica).

“In pochi alle urne per i referendum. Quorum lontano” (Il Corriere della Sera).

“Green deal, il dilemma sulla Cina”. L’editoriale di Lucrezia Reichlin: “Di transizione energetica si parla sempre meno. L’attenzione della politica italiana e europea si è diretta altrove. La buona notizia è che gli ultimi dati mostrano che l’Unione europea raggiungerà con ogni probabilità l’obbiettivo di riduzione del 55% delle emissioni di CO2 entro il 2030. La cattiva, è che Bruxelles, in risposta alle pressioni degli Stati membri dell’Unione, sta considerando opzioni per diluire le politiche verdi”.

“Immigrati, Trump usa l’esercito” (La Stampa).

“Vacanze 2025: ecco la mappa dei costi per le famiglie” (Il Sole 24 Ore).

“Partite Iva, tetto alle tasse” (Il Messaggero).

“Il potere di Musk e la forza degli Stati”. L’editoriale di Alessandro Campi: “Elon Musk non è solo, come banalmente si continua a ripetere, l’uomo più ricco del mondo. Dotato, per questa sola ragione, di un potere diretto e indiretto molto grande. Il che lo renderebbe, per la politica, un alleato tanto decisivo quando c’è da vincere una battaglia elettorale dura e costosa come quella per la conquista della Casa Bianca quanto difficile da gestire una volta ottenuta la vittoria. Anche a causa di un carattere dai più giudicato debordante, egotico, capriccioso e largamente imprevedibile”.

“Referendum verso il flop” (Il Giornale).

“Rutte ci chiede +70 miliardi in armi e spacca destre e Pd” (Il Fatto Quotidiano).

“Ma mi faccia il piacere”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Ollio e Ollio. “Renzi a Calenda a Milano: ‘Due popoli e due stati’” (Repoubblica, 7.6). Uno per Renzi e uno per Calenda. Un grande vuoto. “Oggi, a piazza San Giovanni, non ci saremo” (Michele Magno, Riformista, 7.6). Ma infatti, in piazza era tutto un passaparola: “Ma ‘ndo sta Michele Magno?”.

“L’Italia snobba il referendum rosso” (La Verità).

“Elettori in fuga alle urne. Non li hanno visti votare” (Libero).

“Los Angeles, scontro sui migranti. Trump aizza e manda l’esercito” (Domani).