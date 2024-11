L’EDICOLA, il Corriere: “Mattarella frena Musk”. La Repubblica: “Il richiamo del presidente”. La Verità: “Re Sergio si traveste da sovranista”

Il comunicato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in difesa della sovranità italiana (“L’Italia sa badare a se stessa”) dopo le parole di Elon Musk sui giudici (“Questi giudici devono andarsene via”) e la democrazia italiana (“Il popolo italiano vive in una democrazia o è un’autocrazia non eletta?”). Questo il tema principale sulle prime pagine dei giornali di oggi.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Mattarella frena Musk”. (Il Corriere della Sera)

“Mattarella: Musk rispetti l’Italia. Il richiamo del presidente”. (La Repubblica)

“Musk, la lezione di Mattarella”. (La Stampa)

“Il racconto messianico di Elon Musk, il neo futurista. Il ‘Leonardo’ del nuovo tempo sostiene da anni la decrescita felice per un benessere futuro. Significa tagliare 2 trilioni e cancellare le spese. Disastro sociale? ‘Solo disagi temporanei'”. (L’editoriale di Flavia Perina, La Stampa)

“Mps, il Mef cede il 15%, Bpm e Anima al 9%. A Caltagirone e Delfin il 3,5% ciascuno”. (Il Sole 24 Ore)

“Mattarella, sferzata a Musk”. (Il Messaggero)

“Il pericolo è ormai evidente. La vittoria di Trump rischia di dividere l’Occidente, creando un’inedita linea di separazione politica, militare e commerciale tra Europa e Stati Uniti”. (L’editoriale di Ferdinando Adornato, Il Messaggero)

“L’Europa si spacca sull’Italia. I socialisti boicottano Fitto e rompono con la von der Leyen”. (Il Giornale)

“Fratello grande”. (Il Manifesto)

“Con il vento che in Europa continua a soffiare in favore della destra anche più estrema e l’ascesa al vertice degli Stati uniti della coppia Trump-Musk non è detto che la premier italiana non decida di scommettere sull’allineamento dei pianeti. Con queste premesse, si può solo sperare che perda la scommessa”. (L’editoriale di Micaela Bongi, Il Manifesto)

“Sei milioni per il party sulle macerie ucraine. Meloni ospiterà capi di Stato e 700 aziende”. (Il Fatto Quotidiano)

“Bene ha fatto Mattarella a zittire Musk dopo il tweet contro i giudici italiani. E a zittirlo ieri, dopo la sua nomina nell’Amministrazione Trump, che ha trasformato lui da privato cittadino in un politico e il suo post sgangherato su X in un’intromissione indebita negli affari interni di un altro Paese, per giunta alleato”. (L’editoriale di Marco Travaglio, Il Fatto Quotidiano)

“Re Sergio si traveste da sovranista solo per fare una rissa con Musk”. (La Verità)

“Meloni fa far pace a Mattarella e Musk. Sinistra domata. Il premier lo chiama e Elon si scusa”. (Libero)