La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa all’incontro di ieri a Roma fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. Con il bilaterale si è ribadito il pieno appoggio all’Ucraina, così come il sostegno al piano di difesa comune europea. “Usa e Kiev, patto Meloni-Macron”, titola La Stampa. “Meloni e Macron: avanti insieme”, è l’apertura del Corriere della Sera. “Greta turista per Gaza”, è invece la prima pagina di Libero.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Uniti su difesa europea” (La Repubblica).

“Meloni e Macron: avanti insieme” (Il Corriere della Sera).

“I valori in crisi”. L’editoriale di Goffredo Buccini: “Il vero obiettivo d’un terrorista non è uccidere la vittima, è cambiare chi le sopravvive. Così, il successo di Osama bin Laden non fu il crollo delle Torri. Fu Guantanamo: l’aver ferito così a fondo l’America da indurla a tradire i propri valori inventandosi un lager extraterritoriale per jihadisti. Nella medesima ottica, il massimo risultato di Hamas non è stato il pogrom del 7 ottobre. È stato risucchiare Israele in un cortocircuito esistenziale. Provocandone una reazione che, dapprincipio emotivamente inevitabile ma poi sospinta oltre ogni criterio di umanità e di onore, sta trasformando la nazione con la Stella di David in uno «Stato paria», secondo le abrasive parole del «sionista di sinistra» Yair Golan, vicecapo di stato maggiore in congedo, leader dei democratici e coscienza critica di un popolo sull’orlo di una crisi d’identità”.

“Usa e Kiev, patto Meloni-Macron” (La Stampa).

“Concordato con tetto alle richieste” (Il Sole 24 Ore).

“Italia-Francia, disgelo e intese” (Il Messaggero).

“Un giornale e una città immersi nella Storia”. L’editoriale di Guido Boffo: “Il ruolo di Roma, e per proprietà transitiva dell’Italia, in un mondo scosso da conflitti e guerre commerciali sarà il tema del convegno-evento che oggi il Messaggero organizza nella splendida cornice di Villa Miani. Si parlerà di geopolitica e intelligenza artificiale, di transizione verde e dell’acqua, una risorsa sempre più strategica, di finanza e mercati globali. E di come questa città, che ha costruito un impero e le fondamenta della civiltà occidentale, conservi nelle sue radici millenarie le chiavi della soluzione degli attuali conflitti”.

“Grillo torna e fa causa. Cinque stelle nel caos” (Il Giornale).

“E la guerra va” (Il Manifesto).

“Meloni vuol fare il caccia con Mbs: no di UK e Tokyo” (Il Fatto Quotidiano).

“Malati di quorum”. L’editoriale di Marco Travaglio: “È vero: fa molto ridere la premier Meloni che va a votare ai referendum per non votare i referendum e lo annuncia nell’89° anniversario del primo referendum, quello del 2 giugno 1946 fra Monarchia e Repubblica. Chi ricopre pubbliche funzioni, tantopiù se in ruoli apicali, dovrebbe sempre invitare a votare e mai ad astenersi”.

“Ecco gli unici ‘lavoratori’ a cui serve il referendum” (La Verità).

“Greta turista per Gaza” (Libero).

“Gaza, il cibo è una trappola mortale. Israele fa un’altra strage di civili” (Domani).