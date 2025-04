La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa all’incontro di ieri alla Casa Bianca tra la premier Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Relazione speciale”, titola La Stampa. “Meloni-Trump, sì al dialogo con l’Europa”, è l’apertura del Corriere della Sera. “Trump incorona Meloni. Ma la smentisce su Kiev”, è invece la prima pagina del Fatto Quotidiano.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“La promessa di Trump a Meloni” (La Repubblica).

“Meloni-Trump, sì al dialogo con l’Europa” (Il Corriere della Sera).

“L’arma dei tassi”. L’editoriale di Federico Fubini: “Appena tre mesi fa era diventato così di moda svalutare l’Europa che doveva esserci per forza qualcosa di esagerato. Ed era diventato così ovvio che l’euro fosse un vaso di coccio, che la Germania avesse un modello obsoleto, che Italia e Francia fossero paralizzate dal debito, da rendere qualunque indizio in senso contrario invisibile ai più. Non a Christine Lagarde però. La presidente della Banca centrale europea avverte il clima e deve aver colto un punto: l’Europa stavolta non ha voglia di farsi bullizzare da Donald Trump”.

“Relazione speciale” (La Stampa).

“Mps, ok aumento per Ops Mediobanca” (Il Sole 24 Ore).

“Trump-Ue, dialogo a Roma” (Il Messaggero).

“Le carte che Giorgia ha saputo giocare”. L’editoriale di Paolo Pombeni: “Per Meloni la trasferta americana è stata un successo: ci si può chiedere se si tratti di un successo momentaneo, tenuto conto della abitudine di Trump a cambiare idea, ma per il momento non ci sono motivi per pensarlo. Va invece sottolineata una ritualità molto studiata per conferire alla nostra premier uno status di prima grandezza: elogi alla “grande persona” prima che arrivasse, un colloquio a due di un terzo più lungo del tempo previsto, una conferenza stampa con il Presidente che visibilmente annuiva durante l’intervento della nostra premier, apprezzando la sua decisione di parlare direttamente in inglese”.

“Meloni convince Trump” (Il Giornale).

“Cortesie per gli ospiti” (Il Manifesto).

“Trump incorona Meloni. Ma la smentisce su Kiev” (Il Fatto Quotidiano).

“L’auto-Liberazione”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Nel Paese dove il primo che passa dà lezioni di storia ad Alessandro Barbero per aver segnalato le analogie tra il riarmo e il bellicismo di oggi e quelli che portarono alla Prima guerra mondiale, può accadere di tutto”.

“Il tappeto rosso di Trump: ‘Meloni eccezionale’. Sinistra scornata” (La Verità).

“Missione compiuta” (Libero).

“I tre punti del patto di Washington”. L’editoriale di Mario Sechi: “Qualche giorno fa abbiamo titolato così la nostra prima pagina: «Missione possibile». Non era solo l’auspicio di chi coltiva lo spirito repubblicano, ma la valutazione ponderata di quel che poteva andar bene e quello che invece poteva andare storto nell’incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Alla fine, oggi possiamo aprire il giornale con «Missione compiuta», è un titolo che rispecchia quel che è successo alla Casa Bianca, dove la premier è stata la voce dell’Europa nello Studio Ovale, un leader ascoltato, un alleato che assicura il legame tra le due sponde dell’Atlantico, un capo di governo che presenta soluzioni e non aggrava i problemi”.

“Meloni-Trump, sotto l’amicizia nulla. La premier cede sui dazi, gas e armi” (Domani).