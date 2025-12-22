Sono diverse le notizie di oggi in apertura sui quotidiani: in primo piano l’Ucraina, con Putin che boccia il vertice a tre e Zelensky che torna a chiedere più pressione sulla Russia. Spazio anche alla legge di bilancio legge, che dopo l’approvazione della Commissione bilancio del Senato sarà esaminata oggi con il voto finale previsto per domani. “Ora più pressione su Mosca”, titola La Stampa. “Putin frena la trattativa”, è l’apertura del Corriere. “Palazzo Chigi: tagli su disabili e periferie, più soldi alla casta”, è invece la prima pagina del Fatto Quotidiano.

La rassegna stampa di oggi:

“Il governo fa cassa su operai e pensionati” (La Repubblica).

“Putin frena la trattativa” (Il Corriere della Sera).

“De Gasperi e l’eredità irrisolta”, di Ernesto Galli della Loggia: “Mi pare che finora nessuno abbia messo a fuoco l’analogia tra l’arrivo al governo della destra guidata da Giorgia Meloni, tre anni fa, e l’arrivo al governo dei cattolici guidati da De Gasperi nel 1948. Si tratta invece di un’analogia significativa che ci dice molto. In entrambi i casi giungono al governo del Paese forze politiche da sempre escluse dal potere perché giudicate fuori dal perimetro costituzionale in quanto estranee se non ostili alla vicenda (antica o più recente) dello Stato nazionale o del suo regime politico”.

“Ora più pressione su Mosca” (La Stampa).

“Processo civile, corsa per rispettare gli obiettivi Pnrr” (Il Sole 24 Ore).

“L’Italia con i conti in ordine” (Il Messaggero).

“La deriva mondiale dei debiti e le scaramucce nostrane”, di Marco Fortis: “In questo ultimo fine settimana l’attenzione sulla manovra in Italia è stata prevalentemente assorbita dal racconto di scaramucce partitiche a tutto campo sul maxi-emendamento. Il risultato finale è, però, e questo va detto con chiarezza, un testo che mantiene la disciplina fiscale e, rispetto alla versione originaria, comprende anche il varo di alcuni provvedimenti chiave per lo sviluppo e gli investimenti”.

“Il golpe fallito” (Il Giornale).

“Palazzo Chigi: tagli su disabili e periferie, più soldi alla casta” (Il Fatto Quotidiano).

“Cambia sesso per sentenza. A 13 anni diventa uomo” (Libero).

“L’illusione di riuscire a riprogrammare la vita”, di Mario Sechi: “Nel 2010 andai negli Stati Uniti per seguire un programma di studio su temi che allora sembravano fantascienza. Ero direttore del Tempo, ma molti mesi prima avevo preso quell’impegno e non vi rinunciai. E fu una scelta giusta, perché le direzioni passano, ma il sapere e quell’esperienza unica restano. In California, nel cuore della Silicon Valley, a Singolarity University, in un campus di ricerca della Nasa, misi schiuse un mondo nuovo che sarebbe diventato quel nuovo mondo che oggi è il primo punto nell’agenda pubblica. Tra la colonizzazione spaziale, la progettazione di robot con capacità super-umane, una discussione su espansione tecnologica e linguaggio che intitolai «Ci salveranno Dante e Philip K. Dick», il filo conduttore mi apparve chiaro: il superamento dei limiti biologici dell’Homo Sapiens, l’ingresso nell’era del Transumanesimo.

“Putin apre a un vertice con Macron. Così lo zar censura il web in Russia” (Domani).