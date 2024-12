Le trattative per la liberazione della giornalista Cecilia Sala. È questo l’argomento principale sulle prime pagine di oggi. “Sala, gli Usa contro l’Iran” è l’apertura di Repubblica. “Iran, Sala arrestata per ritorsione” titola la Stampa. Sullo stesso tema, Libero: “Sequestrata in Iran ma accusano gli Usa e Meloni”.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Sala, gli Usa contro l’Iran”. (La Repubblica)

“Trump-Musk, la tecnodestra e il confine tra tecnica e politica”. L’editoriale di Carlo Galli: “Oggi la politica è contesa fra una novità che si presenta con il volto arcaico del mito e un presente che a suo tempo si è definito ‘moderno’ ma che già sta sfumando in un malinconico passato. Fra le audacie esaltanti del balzo nel futuro e le prudenze, che pure si proclamano progressiste, e che paiono destinate alla obsolescenza”.

L’intervista al presidente dei senatori del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli: “Questa è la terza manovra del governo: sono al 60 per cento del loro tempo disponibile, per così dire, e di tutte le promesse fatte in campagna elettorale non c’è nulla: flat tax, abrogazione della legge Fornero, pensioni a mille euro…”.

“Iran, Sala arrestata per ritorsione”. (La Stampa)

“Sala, l’Iran vuole lo scambio”. (Il Corriere della Sera)

“La lezione di Einaudi ignorata”. L’editoriale di Angelo Panebianco: “La via intermedia. Davvero non ci sono alternative? O si sceglie la strada dell’anarco-capitalismo alla Milei, il presidente argentino (“abbattiamo lo Stato”) o si sceglie lo statalismo, la presenza ingombrante e spesso soffocante dello Stato nella vita economica e sociale? Una via intermedia ci sarebbe. Si chiama liberalismo economico”.

L’intervista al presidente del Senato Ignazio La Russa: “Le parole di Matteo Renzi? Quello che ha detto mi è scivolato addosso. Sarei sordo per l’età? Io l’età non l’ho mai nascosta e anzi gli auguro di arrivarci come ci sono arrivato io. In crescendo. Ma lui promette male, visto che è passato dal 40% al 3% dei voti”.

“Famiglie, pensioni e lavoratori: ecco tutte le bugie del governo”. (Il Fatto Quotidiano)

“La strage sulla pista”. (Il Messaggero)

L’intervista al ministro dello Sviluppo economico Adolfo Urso: “Dobbiamo credere nelle nostre capacità di guidare lo sviluppo come vi hanno creduto le generazioni che ci hanno preceduto. Questo vale per l’energia che è la prima delle industrie, senza la quale non vi è sviluppo”.

L’intervista a Mariastella Gelmini: “È una manovra seria, equilibrata e improntata alla prudenza, in un quadro di risorse che sappiamo essere scarse. La legge di bilancio tiene sotto controllo i conti pubblici, dice no agli sprechi e recepisce le regole del nuovo Patto di Stabilità europeo”.

“Codice della strada: calano vittime, ferite e incidenti”. (Il Giornale)

“Sequestrata in Iran ma accusano gli Usa e Meloni”. (Libero)

“Pm-vescovi, alleanza pro clandestini”. (La Verità)

“Imprese alla prova della riduzione del conto fiscale”. (Il Sole 24 Ore)