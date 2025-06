La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alle proteste negli Stati Uniti contro gli arresti di immigrati irregolari che dalla California si sono estese ad altre città. Si parla poi della repressione decisa dal presidente Donald Trump, con l’invio dei militari per contrastare le rivolte. “Stati Uniti, la rivolta dilaga”, titola il Corriere della Sera. “Trump schiera i marines”, è l’apertura di Repubblica. “Russi non più aggressori e addio Nato per l’Ucraina”, è invece la prima pagina del Fatto Quotidiano.

“Trump schiera i marines” (La Repubblica).

“Stati Uniti, la rivolta dilaga” (Il Corriere della Sera).

“Il quorum e la difesa del sistema”. L’editoriale di Sabino Cassese: “Perché nel 1946, al referendum sulla scelta tra monarchia e repubblica, si recò alle urne l’89 per cento degli elettori, mentre ora i votanti sono stati, in Italia, poco più del 30 per cento? Dobbiamo preoccuparci perché meno di un terzo degli elettori è andato a votare, non facendo così raggiungere il quorum? Dobbiamo quindi darci da fare per modificare l’articolo 75 della Costituzione, secondo il quale la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi?”.

“Trump: Animale chi protesta” (La Stampa).

“L’inflazione dimezza i tagli Irpef” (Il Sole 24 Ore).

“Crescita, lo scatto del Lazio” (Il Messaggero).

“L’unanimità che blocca le scelte dell’Europa”. L’editoriale di Romano Prodi: “Anche se l’evento è stato sostanzialmente dimenticato, è forse opportuno ricordare che, proprio vent’anni fa, il progetto di Costituzione Europea fu bocciato dal popolo francese con un referendum avvenuto il 25 maggio del 2005. La stessa sorte, pochi giorni dopo, fu confermata dal voto olandese. Eppure non si trattava di un progetto rivoluzionario, ma solo del tentativo di sistematizzare la legislazione europea dopo che, negli anni immediatamente precedenti, erano state prese decisioni di importanza determinante, come l’entrata in vigore dell’Euro e l’allargamento dell’Unione a dieci nuovi paesi, otto dei quali erano stati per lunghi anni sotto il controllo dell’Unione Sovietica”.

“Eutanasia, primo caso in Italia” (Il Giornale).

“L’incendiario” (Il Manifesto).

“Russi non più aggressori e addio Nato per l’Ucraina” (Il Fatto Quotidiano).

“Vincere o partecipare”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Per rendere un po’ meno inutili i referendum falliti, il centrosinistra potrebbe usarli per farsi un’idea dei suoi elettori e di quelli che potrebbe strappare alle destre e all’astensione. Basta incrociare i dati dell’Istituto Cattaneo e le cronache dalla California: la rivolta dei migranti contro le espulsioni trumpiane, la repressione militare disposta dal presidente…”.

“Incredibile, insistono coi migranti” (La Verità).

“Tasse, migranti, governo. Parla Salvini” (Libero).

“Il potere sta logorando chi non ce l’ha”. L’editoriale di Mario Sechi: “La legislatura ha strambato, la sconfitta del centrosinistra nel referendum ha accelerato la strategia del governo per arrivare in vantaggio alle elezioni politiche. Un bis è possibile, l’obiettivo è a portata di mano, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega hanno un modus vivendi e operandi collaudato. L’intervista di Salvini a Libero oggi ne è la prova: nessuna polemica con Tajani sulla cittadinanza, un tono misurato, costruttivo, un messaggio di unità per la coalizione, la conferma dei programmi sull’immigrazione e sul fisco. Si chiama sintonia con l’elettore di centrodestra”.

“California, arresti e deportazioni. Il golpe mascherato di Trump” (Domani).