Sono due i principali argomenti di oggi sui quotidiani: la trattativa per la tregua fra Russia e Ucraina, con le dichiarazioni dell’inviato degli Stati Uniti Steve Witkoff ottimista sulla possibile intesa, e il piano di riarmo e di difesa comune europea, argomento sul quale Repubblica in apertura riporta le parole del presidente del Consiglio europeo António Costa e La Stampa quelle del ministro degli esteri Antonio Tajani. “Trump e Putin pronti a parlarsi”, titola Il Corriere della Sera. “Ue, riarmo nazionale”, è l’apertura di Repubblica. “Il vero pacifista si chiama Trump”, è invece la prima pagina di Libero.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Trump e Putin pronti a parlarsi” (Il Corriere della Sera).

“I principi fondanti”. L’editoriale di Francesco Giavazzi: “Martedì e mercoledì la presidente del Consiglio illustra al parlamento la posizione che terrà nel Consiglio europeo di giovedì prossimo. I due temi centrali della riunione saranno la guerra in Ucraina e il progetto di una nuova difesa europea illustrato due settimane fa da Ursula von der Leyen. Che su entrambi i temi maggioranza e opposizione abbiano visioni diverse è normale. Ma questa settimana il parlamento potrebbe essere chiamato a votare non due, ma quattro risoluzioni”.

“Difesa, un dovere rafforzarla” (La Stampa).

L’intervista al ministro degli Esteri Antonio Tajani: “”L’Italia è sempre decisa ad aiutare l’Ucraina”, ma sul fondo per Kiev da 40 miliardi “ci sono ancora molti interrogativi, dovremo già investire molti soldi per adeguarci ai parametri della Nato e per il piano von der Leyen e dunque va fatta una valutazione complessiva. Aumentare le spese per garantire la Difesa è una necessità, oltre che un dovere imposto dalla Costituzione. Giorgetti ha le sue sacrosante preoccupazioni sui conti pubblici, ma ci sono anche altre priorità di cui tener conto: qui è in gioco la sicurezza nazionale”.

“Ucraina, intesa più vicina” (Il Messaggero).

“La sfida sbagliata tra opposti europeismi”. L’editoriale di Alessandro Campi: “Chi è europeista? E qual è l’europeismo buono, giusto e autentico? Chi è in grado di distribuire attestati di conformità o autenticità rispetto a una dottrina o corrente o ideale – l’europeismo, appunto – che non ha mai avuto un carattere codificato, unitario e monolitico?”.

“Ue, riarmo nazionale” (La Repubblica).

L’intervista al presidente del Consiglio europeo António Costa: “Fra pochi giorni la Commissione proporrà ulteriori soluzioni globali per finanziare la nostra difesa. Poi sarà necessario un dibattito al riguardo tra i capi di Stato e di governo. A lungo termine i nostri investimenti dovrebbero essere più decisamente indirizzati verso le industrie degli armamenti dei nostri Paesi. Sarebbe una buona cosa per la nostra sicurezza e la nostra società. Infatti, tutti questi capitali potrebbero anche creare posti di lavoro e stimolare le innovazioni. Ci tengo a sottolinearlo: dobbiamo assumerci maggiori responsabilità per la nostra difesa, ma questo non significa che intendiamo rompere i nostri legami con gli Stati Uniti”.

“Export, 22 province ad alto rischio nella guerra dei dazi” (Il Sole 24 Ore).

“Occupati: Fdl straparla sul Rdc e ci prende i meriti del Conte-2” (Il Fatto Quotidiano).

“Ma mi faccia il piacere”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Innocente a sua insaputa. Giovanni Toti indagato per truffa allo Stato: ‘Un teorema offensivo e infondato. Basta fango’ (Giornale, 11.3). Se lo fanno incazzare un altro po’, capace che patteggia per la terza volta. Mitomanie. “L’Europa siamo noi” (Repubblica, 15.3). È quel che dice pure la von der Leyen”.

“Riarmo nazionale. La maggioranza ha trovato l’intesa” (Il Giornale).

“L’Ue ha deciso di comprare i missili con i risparmi che avete in banca” (La Verità).

“Il vero pacifista si chiama Trump” (Libero).

“Rai, La Russa e i soldi alla sua Verona. È Mazzi il vero ministro della Cultura” (Domani).