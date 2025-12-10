La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla guerra in Ucraina e alle parole di Trump, che ha accusato l’Europa di avere leader “deboli” che “non sanno che cosa fare” e minacciato l’Ucraina perché accetti il piano elaborato con la Russia. “Pace, Zelensky apre: Pronto alle elezioni”, titola La Stampa. “Trump, ultimatum a Kiev”, è l’apertura del Corriere. “Che deve fare con Trump l’Europa anziché frignare”, è la prima pagina del Fatto Quotidiano.

La rassegna stampa di oggi:

“Trump, ultimatum a Kiev” (La Repubblica).

“Pace, Zelensky apre: Pronto alle elezioni” (La Stampa).

“Trump, ultimatum a Kiev” (Il Corriere della Sera).

“L’inutilità dell’oro al popolo”, di Carlo Cottarelli: “Ho aspettato un po’ a intervenire sulla questione della proprietà dell’oro detenuto dalla Banca d’Italia perché pensavo che la cosa si sarebbe esaurita presto. Ma non è stato così. L’emendamento alla legge di Bilancio presentato da Fratelli d’Italia ha cambiato forma, limitandosi ora ad asserire che «le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia appartengono al Popolo Italiano». Ma anche così comporta un cambiamento nello status quo e la Banca centrale europea sta chiedendo chiarimenti sul perché di tale cambiamento. Cerchiamo di fare chiarezza rispondendo ad alcune domande”.

“Superbonus, con i controlli sulle frodi arriva il conto anche per i condomini” (Il Sole 24 Ore).

“Ucraina, si gioca la carta Roma” (Il Messaggero).

“L’Italia, dal “Grand hotel Abisso” alla fiducia”, di Marco Fortis: “Tra le luci e le ombre dell’ultimo Rapporto Censis sull’Italia le interpretazioni prevalenti hanno messo l’accento soprattutto sulle ombre, come è consuetudine di una certa nostra narrazione catastrofista. In molti hanno confuso l’allarme sul debito pubblico mondiale del Censis come un riferimento specifico al nostro Paese, benché sia scritto chiaramente nel Rapporto che “non siamo più l’unico malato d’Europa”. Altri hanno enfatizzato il tema alquanto controverso della povertà degli italiani, della loro perdita di ricchezza in termini reali e del taglio del potere d’acquisto pro capite, benché lo stesso Censis precisi che vi sia stato, a proposito di quest’ultimo, un “recente parziale recupero (+2,0% tra il 2022 e il 2024)”.

“Io, giornalista sfigurato dai pro Pal e poi lasciato solo” (Il Giornale).

“Sponda anomala” (Il Manifesto).

“Che deve fare con Trump l’Europa anziché frignare” (Il Fatto Quotidiano).

“Furbi di guerra”, di Marco Travaglio: “Forse, col titolo del libro Scemi di guerra, ho contribuito a diffondere un tragico equivoco: che, cioè, gli sgovernanti europei terrorizzati dalla pace e arrapati dalla guerra permanente con la Russia siano stupidi. Lo sarebbero se il loro scopo fosse fare gli interessi dell’Europa, visto che ogni giorno fanno gl’interessi di tutti…”.

“Solo con l’Europa” (Avvenire).

L’incredibile rivolta rossa per avere più clandestini” (Libero).

“Leader debole, Ue in decadenza. Trump bullizza, l’Europa farfuglia” (Domani).