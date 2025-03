La principale notizia di oggi in apertura sui quotidiani è quella dell’incontro in Arabia Saudita tra le delegazioni statunitense e ucraina, al termine del quale gli Stati Uniti hanno deciso di riprendere gli aiuti militari, così come la condivisione delle informazioni di intelligence con l’Ucraina, disponibile a un cessate il fuoco di 30 giorni se lo accettasse anche la Russia. “Ucraina, tregua a un passo”, titola La Stampa. “Usa-Kiev, intesa sulla tregua”, è l’apertura del Corriere. “Ursula umilia il Parlamento. Pd: riarmo no, ma anche sì”, è invece la prima pagina del Fatto Quotidiano.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Usa-Kiev, intesa sulla tregua” (Il Corriere della Sera).

“La vera sfida alle élite”. L’editoriale di Ernesto Galli della Loggia: “Per noi europei fare i conti con Trump non significa solo renderci conto della frattura che egli ha creato nella politica estera americana e nei rapporti tra noi e gli Usa. Deve significare anche capire perché Trump ha vinto, perché una maggioranza di americani si è riconosciuta nel suo programma che ai loro occhi, alla fine, non consisteva altro che in un punto: contrastare l’orientamento progressista che negli ultimi due/tre decenni ha radicalmente mutato il volto ideologico-culturale della società americana e insieme delle nostre”.

“Ucraina, tregua a un passo” (La Stampa).

“Usa-Ucraina: Sì alla tregua” (La Repubblica).

“Adesso la partita a poker con il Cremlino”. L’editoriale di Maurizio Molinari: “Il vero vincitore è Bin Salman, l’erede al trono saudita che prima ha ospitato a Riad il disgelo Usa-Russia e ora a Gedda la riconciliazione Ucraina-Usa”.

“Caos sui dazi degli Usa al Canada: cedono le Borse europee e Wall Street” (Il Sole 24 Ore).

“Kiev-Usa, patto per la tregua” (Il Messaggero).

“Difesa comune, una scelta doverosa”. L’editoriale di Romano Prodi: “Non ho mai avuto alcun dubbio che, se avessimo avuto una comune difesa europea, la Russia non avrebbe attaccato l’Ucraina. L’aggressione ha infatti contato sulla sproporzione fra le forze russe e le forze ucraine, che Putin pensava sarebbero state lasciate sole proprio in conseguenza delle divisioni europee. Queste divisioni sono state cancellate e si è potuto fronteggiare per lunghi mesi la Russia unicamente grazie al sostegno dei paesi occidentali, con gli Stati Uniti in prima fila”.

“Garlasco, caso riaperto: indagato Sempio” (Il Giornale).

“Tregua riarmata” (Il Manifesto).

“Ursula umilia il Parlamento. Pd: riarmo no, ma anche sì” (Il Fatto Quotidiano).

“Le rane in paradiso”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Provate a chiedere a ChatGpt, cioè all’intelligenza artificiale, come si è evoluta in questi tre anni la percezione europea del conflitto in Ucraina. La risposta dovrebbero leggerla tutti i deficienti naturali che governano o sostengono la cosiddetta Europa, incapaci di uscire dal tunnel della droga bellicista”.

“La giustizia è impazzita” (La Verità).

“Il fiasco di Garlasco” (Libero).

“Usa e Ucraina: Tregua di un mese. Trump scatena l’inferno sui dazi” (Domani).