Sono due le notizie principali di oggi in apertura sui quotidiani: il piano per la fine della guerra nella Striscia di Gaza presentato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo l’incontro a Washington con il primo ministro israeliano Netanyahu, e la vittoria del candidato del centrodestra, Francesco Acquaroli, alle elezioni regionali nelle Marche. “Gaza, 72 ore per la pace”, titola La Stampa. “Marche, vince il centrodestra. Bis di Acquaroli”, è l’apertura di Repubblica. “La Flotilla di Elly naufraga nelle Marche”, è la prima pagina di Libero.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Marche, vince il centrodestra. Bis di Acquaroli” (La Repubblica).

“Netanyahu accetta il piano di Trump. Hamas dica sì o non ci fermiamo” (Il Corriere della Sera).

“Niente alibi”. L’editoriale di Massimo Franco: “La destra si conferma nelle Marche, il campo largo è in difficoltà. Cresce l’astensionismo e la tendenza all’apatia. L’unica ombra, nella vittoria netta della maggioranza nelle Marche, è l’astensionismo che ha ridotto la partecipazione al 50 per cento: 9 punti in meno rispetto al 2020. Significa che nemmeno la presenza massiccia in campagna elettorale di uomini e donne del governo, compresa la premier Giorgia Meloni, e dei vertici di opposizioni stavolta unite, è riuscita a vincere un’apatia e una sfiducia radicate. Ma l’affermazione del presidente di FdI, Francesco Acquaroli con quasi otto punti di distacco, è ossigeno per un governo a caccia di conferme; e in attesa del risultato delle Marche anche per sbloccare la trattativa sulle candidature della destra nelle altre regioni”.

“Gaza, 72 ore per la pace” (La Stampa).

“Ad agosto crolla l’export verso gli Usa” (Il Sole 24 Ore).

“Piano Trump per Gaza: ostaggi liberi entro 72 ore” (Il Messaggero).

“Bipolarismo di fatto e alternanza di governo”. L’editoriale di Paolo Pombeni: “Adesso i risultati delle elezioni nelle Marche, ma anche quelli in Valle d’Aosta, sono sul tavolo perché siano valutati dalle forze politiche e dagli osservatori della politica. Alcuni dati sono piuttosto chiari, altri, come sempre accade, si prestano a letture diverse. Il dato incontrovertibile è che la partecipazione elettorale ormai flette verso la metà degli aventi diritto: in maniera secca nelle Marche dove vota il 50%, ma tendenzialmente anche in Valle d’Aosta dove nonostante la spinta alla partecipazione dell’autonomismo e la realtà sociale più compatta ci si ferma al 58,5 (-6,6 rispetto alla tornata precedente)”.

“La sinistra naufraga nelle Marche” (Il Giornale).

“L’emiro di Gaza” (Il Manifesto).

“Cambio di piano” (Avvenire).

“Trump ci prova: Gaza senza Israele e Hamas” (Il Fatto Quotidiano).

“Che bell’alleato”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Il bombardamento quotidiano dei media di destra alla Flotilla è un buon segno: denota il nervosismo di Meloni&C., disperati per un’opinione pubblica sempre più vasta e trasversale indignata per il loro asservimento al criminale Netanyahu. E, quando si è disperati, si dicono cose insensate. Meloni: “Non c’è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra…”.

“Scoperto il bluff della sinistra” (La Verità).

“La Flotilla di Elly naufraga nelle Marche” (Libero).

“Nelle Marche rivince la destra. Ricci flop, il campo largo arranca” (Domani).