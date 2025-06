Le prime pagine dei quotidiani di oggi, venerdì 13 giugno 2025, offrono una panoramica variegata dei principali eventi in Italia e nel mondo. Tra le notizie più drammatiche, spicca la tragedia avvenuta ad Ahmedabad, in India, dove un aereo è precipitato poco dopo il decollo, schiantandosi su alcune abitazioni. Nell’incidente sono morte quasi tutte le persone a bordo e diversi civili a terra, fatta eccezione per un solo sopravvissuto. Al centro dell’attenzione ci sono anche gli incontri tenutisi a Roma, dove i ministri degli Esteri dei principali paesi europei si sono confrontati su temi cruciali come la difesa e le spese militari. In parallelo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Altri giornali evidenziano il crescente timore per un possibile attacco israeliano all’Iran, la nomina a sottosegretario dell’ex leader sindacale Luigi Sbarra, la morte di un carabiniere in Puglia durante uno scontro con rapinatori, e il rinvio delle scadenze fiscali per le partite IVA, annunciato dal Sole 24 Ore.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Le richieste Nato su spese e Difesa. I paletti di Meloni”. (Il Corriere della Sera)

“Non voglio sbilanciarmi in trionfalismi. Ma la posizione italiana di flessibilità e di modulazione dei tempi ha incontrato la doppia apertura del segretario generale della Nato Mark Rutte e dei partner”. Lo dice al Corriere della Sera il vicepresidente dei Conservatori Europei Carlo Fidanza (FdI).

“Iran, la sfida nucleare”. (La Repubblica)

“L’Ue si armi prima che sia tardi”. (La Stampa)

“Mosca deve volere la pace, e non è quel che vediamo. Dicono di avere le risorse necessarie per andare avanti, ma non è così”. Lo dice alla Stampa la rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas. “Solo a maggio il patrimonio del fondo sovrano russo è sceso di sei miliardi di dollari, e potrebbe esaurire le risorse entro il prossimo anno. Per questo abbiamo deciso un 18° pacchetto di sanzioni nella speranza di costringere Putin al tavolo. Temo che per Mosca la guerra finirà solo quando avrà chiaro di non avere alternative su un piano economico – aggiunge – Mosca reagisce solo alla forza, non agli slogan vuoti”.

“Partite Iva, tasse rinviate al 21 luglio”. (Il Sole 24 ore)

“La strage del Boeing”. (Il Messaggero)

“Governo record: mai così tanti italiani al lavoro”. (Il Giornale)

“Meloni annette la Cisl, il sindacato gorvenativo”. (Il Fatto quotidiano)

“Accecati dalla logica binaria da curve ultrà – Impero del Bene/Impero del Male, filoucraini/putiniani, democratici/trumpiani, europeisti/sovranisti, riformisti/populisti – rischiamo di perderci la realtà che, almeno fuori dall’Italia, è in continuo movimento” scrive Marco Travaglio nel suo editoriale. “Nella Germania del cancelliere Merz che promette “l’esercito più grande d’Europa”, butta mille miliardi nel riarmo, straparla di truppe a Kiev con gli altri […]”.

“Il blocco delle euro 5 è solo l’inizio”. (La Verità)