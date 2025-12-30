La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alle dichiarazioni del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che ha accusato l’Ucraina di aver attaccato con i droni una residenza del presidente Vladimir Putin. Kiev ha respinto ogni accusa. “Ucraina, Trump alza la voce”, titola La Stampa. “Mosca accusa, gelo sulla pace”, è l’apertura del Corriere. “Sabotaggio alla pace: 91 droni su casa Putin”, è la prima pagina del Fatto Quotidiano.

La rassegna stampa di oggi:

“Putin allontana la pace” (La Repubblica).

“Mosca accusa, gelo sulla pace” (Il Corriere della Sera).

“Libertà, concetto sfuggente”, di Paolo Giordano: La libertà è un concetto sfuggente. Quando non la si possiede è perfettamente chiaro cos’è, ma diventa complicato definirla se la si ha ancora. E «libertà» è forse la parola più maltrattata del 2025, questo «anno breve» che volge al termine. È arrivato il momento di constatare che, dicendo «libertà», oggi non parliamo necessariamente, tutti, della stessa cosa”.

“Ucraina, Trump alza la voce” (La Stampa).

“Wall Street, le grandi banche d’affari prevedono un rally anche nel 2026” (Il Sole 24 ore).

“Aiuti militari e civili a Kiev” (Il Messaggero).

“L’economia che frena è il nemico dello zar”, di Fabrizio Galimberti: “Il Duca di Wellington disse che Waterloo fu vinta sui campi da gioco di Eton. Parafrasando, potremmo dire che la Russia vincerà o perderà la guerra in Ucraina a seconda dei suoi effetti sui campi, sulle fabbriche e sul tessuto produttivo dell’economia russa? La risposta alla domanda è tanto più urgente adesso che si aprono spiragli di pace per quella guerra nel cuore dell’Europa. Quali sono le condizioni dell’economia russa, adesso che si avvicina il quarto anniversario di quell’insensato conflitto?”.

“Prove d’accusa” (Il Manifesto).

“Sabotaggio alla pace: 91 droni su casa Putin” (Il Fatto Quotidiano).

“Questione di cellule”, di Marco Travaglio: “Le reazioni bercianti della destra e della sinistra di destra agli arresti dei “finanziatori di Hamas dall’Italia” oscillano tra il ridicolo e il vergognoso. Non staremo qui a menarla con la presunzione di non colpevolezza di cui cianciano sempre quando viene indagato uno di loro per non parlare dei fatti”.

“Kiev ha attaccato la casa di Putin. Mosca minaccia, l’Ucraina nega” (Domani).

“La Meloni parla di te. I dialoghi a casa Hannoun” (Libero).

“Guerra fino al 2029. Il conflitto infinito che fa tremare tutti”, di Mario Sechi: “Vero e falso in guerra si mischiano, il conflitto tra Russia e Ucraina non fa eccezione. Sferrare un attacco sulla dacia di Putin a Valdai (una fortezza protetta da 12 torri con sistemi anti -missile) mentre in Florida si discute un piano di pace, è un’operazione illogica sul piano dei tempi (e degli obiettivi militari) e per questo appare incredibile”.

“I giudici stanno sempre con i ladri” (La Verità).