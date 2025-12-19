La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla riunione del Consiglio europeo, nel quale si è discusso del finanziamento degli aiuti all’Ucraina e deciso il rinvio della firma dell’accordo con il Mercosur. Spazio anche al confronto tra i partiti di maggioranza sull’emendamento alla legge di bilancio sul riscatto della laurea. “Vertice Ue, doppio scontro”, titola il Corriere. “Dietrofront sulle pensioni, caos nella maggioranza”, è l’apertura di Repubblica. “La Manovra fra le risse e il concerto di Baglioni”, è la prima pagina del Fatto Quotidiano.

La rassegna stampa di oggi:

“Dietrofront sulle pensioni, caos nella maggioranza” (La Repubblica).

“Vertice Ue, doppio scontro” (Il Corriere della Sera).

“Donald, il fentanyl e la guerra dell’oppio”, di Massimo Gaggi: “Tre giorni fa Donald Trump ha dichiarato il fentanyl arma di distruzione di massa in un ordine esecutivo che definisce il potente anestetico e antidolorifico usato in medicina ma sfruttato da oltre dieci anni dai narcotrafficanti come droga potente e micidiale che ha ucciso centinaia di migliaia di americani, «più vicino a un’arma chimica che a un narcotico». Nell’intervento del presidente troviamo vari connotati critici del suo stile di governo”.

“L’Europa scelga, soldi oggi o sangue domani” (La Stampa).

“Pensioni, è scontro fra Governo e Lega. Rischio retrocessione per Incentivi 5.0” (Il Sole 24 Ore).

“Statali, nuovi aumenti da 167 euro al mese” (Il Messaggero).

“L’Europa si gioca la sua credibilità”, di Giuseppe Vegas: “Giornate campali a Bruxelles. Nei pochi giorni che ormai ci separano dal Natale bisogna risolvere problemi che attendono una risposta da ormai troppo tempo. Si tratta di questioni che pongono in gioco la credibilità dell’Unione Europea e dalla cui soluzione dipenderà il suo futuro. In realtà, il fatto stesso che i problemi si siano lasciati trascinare così a lungo è specchio della principale difficoltà di cui si dibatte in Europa: quella di un sistema istituzionale che si basa ancora sull’unanimità, principio antidemocratico, che consente a minoranze esigue di porre il proprio veto e di bloccare qualsiasi decisione”.

“I disoccupati di Askatasuna” (Il Giornale).

“Le mani sulla città” (Il Manifesto).

“La Manovra fra le risse e il concerto di Baglioni” (Il Fatto Quotidiano).

“Reparto Eurologia”, di Marco Travaglio: “Prima che il Consiglio Europeo, si spera senza il consenso del nostro governo, distrugga definitivamente l’economia dell’Europa rapinando gli asset russi (che, come dice la parola, appartengono ai russi) ed esponendo non solo gli Stati, ma lo stesso Euro a un disastro epocale, è bene ricordare alcune cosucce…”.

“Non c’è pace col riarmo” (Avvenire).

“Asset russi, Zelensky pressa l’Ue. Tusk: Soldi oggi o sangue domani” (Domani).

“Stato di pulizia” (Libero).

“Il corto circuito della sinistra mai riparato”, di Mario Sechi: “Sgomberato il club degli intellettuali di Askatasuna, sulla via della sinistra resta un ingombrante problema: il rapporto con i movimenti che praticano la violenza. Il pasticciaccio rosso di Torino è replicato ovunque dove governano il Pd e i suoi alleati. Si offre aiuto materiale (sedi e finanziamenti) e copertura politica a elementi che predicano la lotta di classe (con la spranga), la pace nel mondo (spaccando teste), la casa per tutti (occupando quella degli altri), i diritti universali (pagati da chi lavora). Lo sgombero è arrivato dopo il raid di alcuni giorni fa nella redazione de La Stampa, da quel momento Askatasuna ha perso “l’immunità” e il Viminale ha deciso di intervenire”.

“Vogliono tapparci la bocca” (La Verità).