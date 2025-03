Sono due le notizie in apertura sui quotidiani di oggi: le dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sulla possibilità di accettare un piano per una tregua con la Russia sotto la guida degli Stati Uniti e le misure presentate dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per il riarmo e l’aumento della spesa militare dei paesi dell’Ue. “Zelensky apre a Trump dopo la lite”, titola Il Corriere della Sera. “L’Europa si riarma”, è l’apertura di Repubblica. “Il piano Eurobomb spacca le destre e unisce M5S e Pd”, è invece la prima pagina del Fatto Quotidiano.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“L’Europa si riarma” (La Repubblica).

“La nostra piazza quotidiana”. L’editoriale di Mario Orfeo: “Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? A che velocità ci andiamo? Diceva simpaticamente così il personaggio di una celebre vignetta di Altan pubblicata qualche tempo fa proprio su Repubblica. Chi siamo e da dove veniamo lo sapete bene e non è un caso che la nuova grafica — che scoprirete sfogliando questa copia del giornale — arrivi alla vigilia dei nostri primi 50 anni. Un compleanno significativo, un traguardo importante a cui ci avviciniamo riconoscenti alle generazioni di lettori che ci hanno accompagnato e portato fin qui, condividendo idee e progetti, talvolta dissentendo ma sempre apprezzando la assoluta libertà di pensiero, necessaria come non mai in questa stagione del mondo così buia.

“Trump, la resa di Zelensky” (La Stampa).

“Zelensky apre a Trump dopo la lite” (Il Corriere della Sera).

“La pace sì, ma giusta”. L’editoriale di Venanzio Postiglione: “L’uomo non ha inventato la guerra: ha inventato la pace. La più grande scoperta della storia. Il conflitto è ovunque, la natura, la clava, il codice genetico, la vita stessa: poi qualcuno, nella notte dei tempi, suggerì i confini e un po’ di regole, meritava il Nobel della Pace qualche millennio prima. La parola, non a caso, ha un’antica (antichissima) radice indoeuropea, pak/pag, che vuol dire fissare, legare, pattuire, unire. Anche conficcare. Come per un paletto che definisce i limiti, le frontiere, il senso di una concordia possibile. Ma solo l’ipocrisia sulla pace è ancestrale come la pace”.

“La guerra dei dazi affonda le Borse” (Il Sole 24 Ore).

“Difesa Ue, piano da 800 miliardi (con Eurobond)” (Il Messaggero).

“Se gli Usa si avvicinano troppo alla Russia”. L’editoriale di Ferdinando Adornato: “Così alla fine è stato Trump a realizzare il sogno dei finto-pacifisti di tutto il mondo: sospendere l’invio di armi all’Ucraina. È auspicabile che si tratti solo di una temporanea, coercitiva pressione su Zelensky. In ogni caso, l’annuncio della von der Leyen sul piano di riarmo è servito a bilanciare, con un passo avanti europeo il passo indietro degli Usa. Comunque, sembra proprio arrivato il momento, soprattutto per chi si ostina a credere nell’unità dell’Occidente, di porre a Washington una questione decisiva: davvero gli Usa non hanno nulla da perdere da questo loro nuovo corso?”.

“Zelensky si piega alla pace di Trump” (Il Giornale).

“Sparata militare” (Il Manifesto).

“Il piano Eurobomb spacca le destre e unisce M5S e Pd” (Il Fatto Quotidiano).

“C’è chi dice no”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Qualcosa si muove, finalmente, nella morta gora italiana. Mentre gli euro-pusher del bellicismo si oppongono alla pace in Ucraina che chiamano “resa” perché rifiutano di arrendersi alla realtà, i 5Stelle e Avs non sono più soli nel rifiuto del pensiero unico armato. La Schlein pigola qualcosa di sensato contro gli Eurobomb di Ursula”.

“L’armata Brancaleone di Ursula” (La Verità).

“La sinistra senza pace” (Libero).