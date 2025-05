Sono diverse le notizie di oggi in apertura suoi quotidiani: le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, scettico sulla possibilità di raggiungere un accordo per la tregua fra Russia e Ucraina; alcuni titoli sono dedicati al Conclave, che inizierà il 7 maggio, altri invece al primo turno delle elezioni presidenziali in Romania. “Islam e Cina sul tavolo del Conclave”, titola La Stampa. “Trump: Pace impossibile”, è l’apertura di Repubblica. “Romania, voto già sotto scacco. La solita scusa: gli hacker russi”, titola invece La Verità.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Trump: Pace impossibile” (La Repubblica).

“Romania, balzo dell’ultradestra” (Il Corriere della Sera).

“Due lezioni americane per l’Europa”. L’editoriale di Francesco Giavazzi: “Dalla fine della Prima guerra mondiale, gli Stati Uniti d’America hanno sostituito la Gran Bretagna quale potenza egemone nell’Occidente. Egemonia durata oltre un secolo, che si reggeva principalmente su tre pilastri: il primato scientifico, dimostrato dal numero di premi Nobel nelle discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) attribuiti a ricercatori che lavorano negli Usa; la supremazia militare, conseguenza diretta del primato scientifico; un largo consenso politico all’interno della società americana, che ha vacillato solo negli Anni ’60 quando in Vietnam morirono 58.000 soldati statunitensi”.

“Islam e Cina sul tavolo del Conclave” (La Stampa).

“Inflazione. Rincari percepiti al 10%: scattano i tagli sui consumi” (Il Sole 24 Ore).

“Kieve, pace forse impossibile” (Il Messaggero).

“I partiti populisti e le risposte da dare”. L’editoriale di Alessandro Campi: “Come si difende una democrazia dai suoi nemici? E chi decide chi siano i nemici della democrazia? Gli elettori possono essere considerati nemici (involontari ma oggettivi) della democrazia nella quale vivono e per la quale votano? Sono domande difficili, peraltro non nuove, rese cogenti e di grande attualità dal dibattito apertosi in Germania sulla vera natura di Alternative für Deutschland”.

“Si odiano troppo. Trump allontana la pace” (Il Giornale).

“Romania, autogol europeista: anche il bis premia l’anti-Ue” (Il Fatto Quotidiano).

“Ma mi faccia il piacere”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Giovanhard. “Giovanardi, denuncia-gaffe: ‘Mi hanno rubato l’auto’. Ma era dove l’aveva lasciata” (Corriere della sera, 4.5). La testa invece rimane dispersa. Il Papa putiniano. “I cardinali devono riparare agli errori del papa su Putin. L’ambiguità di Francesco sulla Russia lascia un’eredità scomoda” (Luis Badilla, Domani, 30.4). Che fosse pure un ortodosso?”.

“Romania, voto già sotto scacco. La solita scusa: gli hacker russi” (La Verità).

“Indagine sulla gita in moschea” (Libero).

“Trump ora non crede più alla pace: Putin e Zelensky si odiano troppo” (Domani).