Il deputato del Movimento 5 Stelle Leonardo Donno, in una nota ha commentato il filmato che mostra un agente di Polizia indossare un bomber nero in cui si vede il logo di un’aquila con la scritta Narodowa Duma, slogan di un gruppo nazionalista polacco. “Il ministero dell’Interno faccia chiarezza in merito ai recenti fatti che si sono verificati nella manifestazione Pro Palestina a Milano dove emerge, da un video diffuso dai media, che due poliziotti del reparto Mobile di Polizia indossano un giubbotto diverso dagli altri colleghi”.

Donno ha proseguito: “Uno dei due indossa un bomber nero in cui si vede il logo di un’aquila con la scritta Narodowa Duma, slogan di un gruppo nazionalista polacco. Quanto accaduto è molto grave, per questo presenterò un’interrogazione per chiedere al ministro Piantedosi di fare luce su quanto accaduto. Chiederò inoltre quali azioni intenda intraprendere affinché un episodio simile non si ripeta ancora, e se non ritiene che i provvedimenti normativi intrapresi e di recente emanazione stiano esasperando il clima nel nostro Paese in un’ottica di repressione, e se questo non stia incidendo negativamente sui cittadini, sulla libertà di espressione e sul diritto di manifestare”.