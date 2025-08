In un’intervista al Qn, l’europarlamentare di Forza Italia ed ex sindaca Letizia Moratti, ha parlato della situazione politica a Milano con le inchieste sull’urbanistica: “Questa giunta ha ignorato i problemi abitativi delle classi medie e medio-basse e si è concentrata solo su una Milano attrattiva per i redditi alti”. Un tipo di urbanistica, ha evidenziato l’ex sindaca, “che ha creato una frattura sociale e non ha saputo coniugare lo sviluppo con l’attenzione alle tematiche sociali, che noi abbiamo avuto”.

Anche il sindaco Sala è iscritto nel registro degli indagati. “Il mio giudizio è complessivo. Io vedo il rischio che questa giunta, nei prossimi due anni, porti all’immobilismo. A settembre ci dovrebbe essere la decisione sul futuro dello stadio di San Siro” ha ricordato la Moratti che ha proseguito: “Avs e l’ala sinistra del Pd hanno chiesto un cambio di passo a Sala. Dunque, molto probabilmente, su San Siro il Comune non prenderà una decisione. Ma non avere uno stadio in città è un danno, non solo sportivo, ma anche economico, per Milano e per Milan e Inter”.

Il centrodestra pensa a organizzarsi per l’appuntamento elettorale che dovrebbe essere nel 2027. “Il centrodestra troverà un candidato capace di contendere la città al centrosinistra. Serve un candidato civico, che incarni il riformismo milanese, in grado di tenere insieme le diverse anime della città”, ha concluso la Moratti. Nei giorni scorsi era trapelato il suo nome e l’europarlamentare aveva risposto con un no assoluto, spiegando di essere intenzionata a rimanere in Europa.