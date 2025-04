L’ex vice presidente americano Al Gore (dal ’93 al 2001 con Bill Clinton) ha attaccato duramente Donald Trump paragonando la sua amministrazione alla Germania nazista. “Sta cercando di creare la propria versione preferita della realtà” per raggiungere i suoi obiettivi “in modo simile a quello che fece il partito di Adolf Hitler negli anni ’30 e ’40”.

Gore cita il filosofo Adorno

“Capisco benissimo perché è sbagliato paragonare il Terzo Reich di Adolf Hitler a qualsiasi altro movimento. Era un male unico. Ma ci sono importanti lezioni da trarre dalla storia”, ha detto Gore intervenendo a un evento a San Francisco.

“Abbiamo visto come i leader autoritari populisti abbiano usato i migranti come capro espiatorio e alimentato il fuoco della xenofobia per alimentare la loro ascesa al potere – ha detto Gore -. E la ricerca del potere è proprio questo. La nostra costituzione, scritta dai padri fondatori ha lo scopo di proteggerci da una minaccia identica a quella di Donald Trump”.

Trump cerca la “sua versione preferita della verità”

Gore ha citato il filosofo Adorno e “la sua autopsia morale del Terzo Reich” alla fine della seconda guerra mondiale. “Il primo passo verso la discesa di una nazione all’inferno, scriveva il filosofo, fu il passaggio di ogni questione di verità a questione di potere”.

“I nazisti abbatterono il nocciolo della distinzione tra vero e falso. Fine della citazione. L’amministrazione insiste nella cercare di creare la sua versione preferita della verità”.