“Il partito Democratico ha deciso di non partecipare coerentemente al comportamento assunto dal partito in tema di difesa europea in questa fase complessa, in cui dobbiamo stare nei processi europei non fuori”. Lo dice, intervistata dal QN, Lia Quartapelle, vicepresidente dem della commissione Esteri della Camera, in merito al corteo di oggi a Roma contro il riarmo.

“Ci troviamo a uno snodo storico in cui si può ancora fare l’Europa che abbiamo in mente, con una visione comune e condivisa dei rischi, ma anche degli strumenti per affermare i valori di pace europei nel mondo – aggiunge – Penso che il partito faccia bene a essere impegnato a tutti i livelli nel dibattito istituzionale e nel rapporto con la società civile per migliorare e argomentare la sua proposta europeista”.

Quanto alla decisione di qualcuno di partecipare dice: “Ci mancherebbe altro che chi vuole non aderisca. Ma non esaspererei le differenze, che pure ci sono e ci sono sempre state all’interno del partito”. Poi sottolinea: “Conosco bene la base del Pd e so che è molto europeista. Perciò non aderisce molto volentieri a piazze che abbiano un tono troppo enfaticamente anti-europeo. La questione non è se fare la difesa difesa europea, ma come farla”.