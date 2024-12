“Hanno impressionato – ha detto ieri Lilli Gruber a Otto e mezzo – i cento milioni di buonuscita a Tavares, anche se Stellantis ha poi smentito la cifra e, soprattutto, il premio annuale di 56 miliardi di dollari chiesto da Elon Musk. Siccome sono poi le prima vittime di questo turbo capitalismo, ma come è possibile che poi votano per le destre ultra populiste dei Trump, dei Salvini e in parte anche della Meloni?”