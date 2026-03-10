“L’Iran non ha paura delle vostre minacce vuote”: lo ha detto il capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, Ali Larijani, rivolgendosi al presidente Donald Trump, che aveva minacciato che gli Stati Uniti avrebbero colpito l’Iran più duramente se avesse bloccato il flusso di petrolio dallo Stretto di Hormuz.

“Chi è più grande di voi non potrebbe eliminare l’Iran, quindi fate attenzione a non essere eliminati”, ha aggiunto sul suo account X.

Sempre su X, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano, aveva affermato che Teheran non intende raggiungere un cessate il fuoco nella guerra. “Non stiamo certo cercando un cessate il fuoco. Crediamo che l’aggressore debba essere colpito affinché impari la lezione e non pensi mai più di attaccare l’Iran“, aveva scritto il potente presidente del parlamento iraniano aggiungendo che Israele si affida a un ciclo di “guerra, negoziati, cessate il fuoco e poi di nuovo guerra” per mantenere il suo dominio, spiegando infine che l’Iran interromperà questo ciclo.