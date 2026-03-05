L’Iran avverte l’Europa che “il silenzio” sugli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele contro Teheran avrà conseguenze per tutti. E’ quanto ha sostenuto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, in un’intervista all’emittente spagnola Tve.

Intervista all’emittente spagnola Tve

“Se l’Europa mantiene il silenzio di fronte a questa aggressione al diritto internazionale, tutti i Paesi pagheranno il prezzo prima o poi”, ha affermato, aggiungendo che “coloro che restano in silenzio saranno complici di questa ingiustizia”.

Il portavoce ha sostenuto che l’Iran è “vittima di attacchi in una guerra ingiusta”, mossa mentre erano in corso negoziati, e “ha il diritto di difendersi”. E ha accusato gli Stati Uniti di usare Paesi vicini all’Iran come basi logistiche per operazioni militari.

“Non attaccheremo alcun Paese della regione, siamo impegnati a mantenere buone relazioni con i nostri vicini arabi musulmani”, ha assicurato Ismail Baghaei. “Ma il problema è che questi territori vengono abusati dagli Stati Uniti per preparare e lanciare attacchi contro l’Iran”, ha aggiunto.