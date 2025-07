Il ministro della Salute italiano, Orazio Schillaci, ha ufficialmente comunicato all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il rifiuto dell’Italia agli emendamenti 2024 al Regolamento Sanitario Internazionale. La notifica, inviata tramite lettera il 18 luglio al direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, fa riferimento alla risoluzione WHA77.17 adottata durante la 77ª Assemblea Mondiale della Sanità, svoltasi a Ginevra dal 27 maggio al 1 giugno 2024. Gli emendamenti mirano a rendere giuridicamente vincolante il nuovo quadro normativo per la gestione delle emergenze sanitarie internazionali, introducendo concetti come “emergenza pandemica” e promuovendo maggiore solidarietà e cooperazione tra i Paesi.

La decisione dell’Italia segue l’esempio degli Stati Uniti, che già sotto l’amministrazione Trump avevano manifestato forte contrarietà a simili modifiche. In particolare, Washington ha sottolineato come tali emendamenti possano interferire in modo ingiustificato con la sovranità nazionale nel definire le proprie politiche sanitarie. Anche Roma ha espresso perplessità sul rischio che il nuovo impianto normativo limiti l’autonomia decisionale degli Stati, preferendo quindi non aderire alle modifiche proposte.

Le motivazioni giuridiche e politiche del rifiuto italiano

La lettera del ministro Schillaci cita specificamente l’articolo 61 del Regolamento Sanitario Internazionale del 2005, che consente agli Stati membri di rifiutare formalmente gli emendamenti entro un anno dalla comunicazione ufficiale. Secondo quanto riportato nella missiva, l’Italia esercita questo diritto, respingendo integralmente tutte le modifiche adottate durante l’ultima Assemblea Mondiale. Tali modifiche, se non rifiutate, entreranno in vigore il 19 settembre 2025.

Sul piano giuridico, il rifiuto italiano è pienamente legittimo e previsto dalle norme stesse dell’OMS. Tuttavia, la scelta ha anche un forte valore politico: segnala una chiara volontà del governo italiano di preservare l’indipendenza nella gestione delle crisi sanitarie, evitando vincoli esterni che potrebbero condizionare l’intervento su scala nazionale.