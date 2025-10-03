Negli ultimi anni il fragile equilibrio costruito dopo la Seconda guerra mondiale sembra sgretolarsi. L’ONU appare sempre più paralizzata. E gli organismi internazionali vengono invocati o demonizzati a seconda della convenienza. È come se si fosse entrati nella fase del “liberi tutti”: la Russia con l’Ucraina e l’Est Europa, la Cina con Taiwan, Israele nei confronti della Palestina e dei vari nemici sparsi ai confini e oltre, gli Stati Uniti con le proprie province europee, o alleati europei se preferite l’irrealtà.

È bene ricordare, per esempio, che solo qualche mese fa il presidente degli Stati Uniti disse senza troppi giri di parole: “Potremmo usare la forza sulla Groenlandia. Ne abbiamo un disperato bisogno”. Per non parlare dei dazi, o del riarmo imposto con la NATO.

Questo è stra-noto: l’Italia conta poco o nulla sul piano internazionale e proprio per questo dovrebbe temere più di altri il collasso del diritto internazionale. Il ministro della Difesa Guido Crosetto in fondo lo ha ammesso senza mezzi termini: “Non siamo pronti né a un attacco russo né di un’altra nazione”. In un mondo senza diritto internazionale dove prevarrebbe soltanto la logica del più forte, l’Italia – vista anche la sua tragica condizione economica e demografica – soccomberebbe. Su questo non ci sono molti dubbi.

Per questo difendere e pretendere la difesa della legalità internazionale, i confini, gli accordi e anche il rispetto delle acque internazionali dovrebbe essere considerato dall’Italia interesse nazionale. Perché in futuro le acque violate o i confini violati potrebbero essere i nostri. Questo dovrebbe ricordarselo anche il nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Perché presto o tardi qualcuno potrebbe attaccarci e magari ricordare le sue parole: “Il diritto internazionale è importante, ma fino a un certo punto”.