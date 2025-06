Di qualche giorno fa la notizia che la Trump Family lancerà sul mercato uno smartphone “made in USA”. Secondo le prime indiscrezioni, il dispositivo targato Trump costerà 499 dollari.

Il design è in pieno stile Trump-kitsch: un logo “T1” ben visibile, accompagnato da una bandiera americana a stelle e strisce e il tutto su sfondo dorato. La solita sobrietà trumpiana.

Tutto bello, anche bellissimo. Se non fosse che nelle ultime ore gli esperti hanno spiegato che in realtà lo smartphone è un prodotto cinese da circa 180 dollari rimarchiato, riverniciato e che sarà poi rivenduto al triplo negli Stati Uniti. Inutile sottolineare che l’importazione del prodotto dovrà passare anche attraverso i dazi. Insomma, da quel che si è capito la Trump family prenderà un prodotto cinese e fabbricato in Cina per rivenderlo al triplo negli Stati Uniti.

Un po’ come le idee politiche di Trump: prese dai sondaggi, riverniciate e poi sfruttare per cavalcare la massa e andare al governo. D’altronde, se c’è chi compra. O se preferite: d’altronde, se c’è chi vota. Anche se ormai la differenza tra le due azioni non si nota neanche più.