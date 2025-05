Durante una fiera agroalimentare a Milano, lunedì un giornalista ha chiesto al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida cosa ne pensasse del fotomontaggio pubblicato dal presidente statunitense Donald Trump in cui era vestito da papa. La risposta d ministro è stata confusa e sembra proprio che non abbia capito che in realtà si trattasse di un’immagine creata con l’Intelligenza artificiale

“Noi – le sue parole – non pensiamo niente degli altri rappresentanti dei popoli coi quali siamo alleati. Lavoriamo nell’interesse degli italiani, degli europei e di tutti quelli che vengono scelti per governare le loro nazioni. Abbiamo visto leader di tante nazioni, dalla Cina all’India, all’Africa che vestono in tanti modi, non condividiamo le loro scelte di abbigliamento, ma ragioniamo di temi concreti nell’interesse delle nostre economie”.