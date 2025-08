Durante una messa a porte chiuse organizzata da Forza Italia alla kermesse di tre giorni che si è tenuta a Reggio Calabria, don Nuccio Cannizzaro, il prete che ha officiato il rito, ha pronunciato una frase choc rivolta alla magistratura: “Gesù sfidava la legge. Basta con la cultura della legalità che tanti danni ha fatto”.

Queste parole durissime hanno aperto la terza e ultima giornata degli Stati generali del Sud voluti da Forza Italia e che si sono svolti nella città dello Stretto.

Le parole del prete che in passato venne indagato e poi assolto in un processo di ‘ndrangheta per una falsa testimonianza a favore di un presunto boss locale, avrebbero gelato i presenti. Tra loro anche il ministro degli Esteri e leader di partito, Antonio Tajani.

Don Nuccio Cannizzaro, secondo quanto raccontato da chi era presente, ha pronunciato un vero e proprio attacco alla magistratura con queste frasi: “La politica deve prevalere sugli altri poteri”. E ancora: “Gesù è stato il primo ad andare contro la rigida legge ebraica, bisogna ripristinare l’immunità parlamentare, il potere scelto con il voto dagli italiani deve avere la supremazia, solo così si può far volare in alto il Paese”.