“Se dovremo affrontare l’incursione di aerei che operano nello spazio aereo della Nato senza permesso, lo faremo”. A dirlo è la ministra degli Esteri del Regno Unito, Yvette Cooper, parlando alla riunione del Consiglio di Sicurezza chiesta dall’Estonia dopo l’incursione dei jet di Mosca nel suo spazio aereo. Cooper ha messo in guardia Vladimir Putin dal rischio di uno scontro armato con la Nato.

Putin: “La Russia è in grado di rispondere a qualsiasi minaccia”

Vladimir Putin, parlando con l’agenzia Tass, ha risposto se pur indirettamente alla Cooper: “Sottolineo, e nessuno dovrebbe dubitarne, che la Russia è in grado di rispondere a qualsiasi minaccia esistente o emergente. Questa risposta non sarà verbale, ma attraverso l’uso di misure tecnico-militari”.

Putin, parlando questa volta con l’agenzia Interfax, ha spiegato che “la situazione nell’ambito della stabilità strategica purtroppo continua a peggiorare”. Queste le sue parole: “Vorrei iniziare oggi con un’altra questione, di eccezionale importanza per la tutela dei nostri interessi nazionali, la sovranità della Russia e la garanzia della sicurezza internazionale in generale. Mi riferisco alla situazione nell’ambito della stabilità strategica. Purtroppo, continua a peggiorare. Le basi delle relazioni costruttive e dell’interazione pratica tra gli Stati dotati di armi nucleari sono state notevolmente compromesse a causa delle misure piuttosto distruttive adottate in precedenza dai paesi occidentali”. Putin ha parlato durante un incontro con i membri del Consiglio di sicurezza russo.