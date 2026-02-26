L’Onu accusa Israele di pulizia etnica: “Mira a cambiamento demografico permanente a Gaza e Cisgiordania”
Le azioni di Israele nella Cisgiordania e nella Striscia di Gaza sembrano mirate a creare un “cambiamento demografico permanente”. Lo ha dichiarato il capo dell’Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite Volker Turk.
Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite
“Nel complesso, le azioni di Israele sembrano mirate a produrre un cambiamento demografico permanente a Gaza e in Cisgiordania, sollevando preoccupazioni circa la pulizia etnica”, ha affermato Turk in un discorso davanti al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra.
Turk ha sottolineato in particolare l’operazione militare israeliana in corso da un anno nel nord della Cisgiordania, che ha causato lo sfollamento di 32.000 palestinesi.