Intervistata dalla Stampa, l’europarlamentare dem Lucia Annunziata dice che per Giorgia Meloni “ormai è tardi, perché la sua ambiguità le ha fatto perdere centralità. Rispetto a pochi mesi fa, sui giornali internazionali di lei non c’è più traccia: non la considerano più una player affidabile”.

Le parole di Lucia Annunziata

“Il riarmo dell’Europa? Si deve mandare un segnale chiaro agli Stati Uniti sugli investimenti per la difesa è l’unico modo per riportare Trump a più miti consigli”. Il presidente americano è davvero pronto a fermare gli aiuti militari a Kiev. “È una possibilità concreta, anche perché così prenderebbe due piccioni con una fava: colpirebbe duramente l’Europa e farebbe un regalo a Putin. Ma penso ci siano i margini per evitare questo scenario e indurre Trump a ricucire, riaprendo una discussione”. Annuziata spiega poi che “non è di un esercito europeo che si sta parlando. Di un enorme stimolo all’industrializzazione militare, alla produzione non solo di armi e munizioni, su cui siamo carenti, ma anche di hardware e strumenti tecnologici. Il piano di riarmo che von der Leyen si accinge a lanciare prevede lo sviluppo di settori chiave, come le comunicazioni satellitari e la cybersicurezza”.