L’inviato speciale di Donald Trump per Ucraina e Russia Keith Kellogg in un’intervista al Times ha detto che l’Ucraina potrebbe essere divisa “quasi come avvenne per Berlino dopo la Seconda Guerra Mondiale”.

Il piano di Kellogg

Secondo Kellogg, le truppe britanniche e francesi potrebbero istituire zone di controllo nell’ovest dell’Ucraina come parte di una “forza di rassicurazione”, mentre l’esercito russo resterebbe nell’est. Il generale ha sottolineato che una forza anglo-francese a ovest del fiume Dnipro, che divide il Paese, “non sarebbe affatto provocatoria” per Mosca e che l’Ucraina è abbastanza grande per ospitare più eserciti che cercano di imporre un cessate il fuoco. L’inviato di Trump ha inoltre precisato che gli Stati Uniti non invierebbero forze terrestri e ha ipotizzato una zona demilitarizzata di circa 29 km lungo le linee di controllo a est.