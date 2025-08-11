Gli ultimi sondaggi confermano un equilibrio stabile tra i partiti politici nella prima settimana di agosto, con variazioni minime, spesso inferiori all’1%. L’indagine di Termometro Politico per True Data, pubblicata ieri e confrontata con i dati del 25 luglio, mostra Fratelli d’Italia al primo posto con il 29,1% (+0,1%), seguito dal Partito Democratico stabile al 22,1%. Il Movimento 5 Stelle, terzo, perde lo 0,2% e si attesta al 12,3%. Nel centrodestra, lievi incrementi per Forza Italia (8,8%, +0,1%) e Lega (8,5%, +0,1%). Cresce anche Alleanza Verdi, ora al 6,6% (+0,2%). Nel centro, Azione si consolida al 3% (+0,1%), mentre Italia Viva resta ferma al 2,4%. Cala leggermente +Europa (1,8%, -0,2%). La coalizione di centrodestra mantiene un vantaggio, scendendo lievemente al 47,3% dal 47,4%, mentre il centrosinistra unito (escluso M5S) cala al 30%. Con Pd e M5S insieme, invece, l’alleanza sale al 35,2%, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente.