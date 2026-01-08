Gli Stati Uniti di Donald Trump si stanno “progressivamente allontanando” da alcuni alleati e “si svincolano dalle regole internazionali”: è quanto deplora il presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo discorso annuale davanti agli ambasciatori francesi. Nel suo intervento, Macron ha anche evocato una forma di “aggressione neocoloniale” sempre più presente nelle relazioni diplomatiche. “Le istituzioni del multilateralismo funzionano sempre meno efficacemente”, si rammarica il leader francese, secondo cui ci stiamo avviando verso “un mondo di grandi potenze con una reale tentazione di spartirsi il pianeta”.

Macron ha detto di rifiutare il ”nuovo colonialismo e il nuovo imperialismo” di grandi potenze internazionali, come anche il ”disfattismo” dinanzi alle ultime evoluzioni globali. “Noi rifiutiamo il nuovo colonialismo e il nuovo imperialismo, ma rifiutiamo anche la vassalizzazione e il disfattismo”, ha avvertito Macron, aggiungendo: ”Ciò che siamo riusciti a fare per la Francia e in Europa va nella direzione giusta. Più autonomia strategica, meno dipendenza rispetto agli Stati Uniti come rispetto alla Cina”.