Nicolás Maduro avrebbe chiesto al presidente statunitense Donald Trump di poter trattenere 200 milioni di dollari della sua fortuna privata in cambio della fuga dal Venezuela. La rivelazione arriva dal quotidiano britannico The Telegraph, che svela i dettagli di una telefonata tra i due leader. Il confronto, durato circa 15 minuti, si è svolto nei giorni scorsi, in un clima di crescente pressione da parte di Washington, che vuole che il leader chavista lasci il potere.

Oltre ai fondi, anche un’amnistia per un centinaio di funzionari

Oltre ai presunti fondi, Maduro avrebbe chiesto anche un’amnistia per un centinaio di funzionari del regime, nonché un passaggio sicuro verso un Paese “amico”. Tali richieste sarebbero state respinte dalla Casa Bianca, che non avrebbe intenzione di garantire protezione a figure accusate di legami con narcotraffico e corruzione. Il leader venezuelano avrebbe inizialmente indicato Cuba come possibile destinazione, mentre Trump gli avrebbe suggerito Russia o Cina. La pressione su Caracas ha avuto una escalation nei giorni scorsi dopo la designazione del Cartello dei Soli come organizzazione terroristica internazionale. Trump, che mantiene un dispositivo militare nel Mar dei Caraibi, continua a chiedere l’uscita di scena di Maduro: “Non è una semplice campagna di pressione, va molto oltre”, ha dichiarato il presidente Usa.