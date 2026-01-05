Nicolás Maduro ha lasciato il Metropolitan Detention Center di Brooklyn per essere trasferito in tribunale, dove è atteso nelle prossime ore davanti alla corte federale di Manhattan.

L’ex leader venezuelano è uscito dal carcere ammanettato, indossando la tipica tuta carceraria color cachi e occhiali arancioni, scortato dagli agenti della Dea. Trasferito inizialmente a bordo di un elicottero, è atterrato in un eliporto nei pressi del tribunale di New York; da lì ha proseguito il tragitto su un furgone blindato fino al palazzo di giustizia.

Maduro è quindi arrivato al tribunale federale di New York, dove dovrà comparire a breve davanti a un giudice. Secondo quanto riportano i media statunitensi, per questa prima udienza sarà assistito da un avvocato d’ufficio. Gli esperti ritengono che il giudice gli concederà un periodo compreso tra i 30 e i 45 giorni per nominare un legale di fiducia in vista del processo.