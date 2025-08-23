“La nostra ambasciatrice a Parigi – dice il segretario di Più Europa Riccardo Magi – è stata convocata dall’Eliseo per dare conto delle ripetute offese del nostro vicepremier Matteo Salvini al presidente Macron: una umiliazione per il nostro paese e un imbarazzo per la nostra rete diplomatica. Salvini riduce l’Italia a uno “Stato Canaglietta”, dove i nostri ambasciatori vengono richiamati dai partner europei. Meloni dovrebbe prendere le distanze dal suo vicepremier e stigmatizzare i comportamenti di Salvini che non sono adeguati per un grande Paese come l’Italia”.