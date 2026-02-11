Metodi da Vladimir Putin. A due mesi dalle elezioni in Ungheria, sembra materializzarsi lo scenario dei critici di Viktor Orban che temono una sterzata del governo in senso autoritario nel caso di una sconfitta di Fidesz alle urne.

A due mesi dalle elezioni in Ungheria

L’oppositore Peter Magyar ar ha lanciato l’allarme su un video che – questa la sua accusa – Fidesz pubblicherà domani in occasione del secondo anniversario dall’intervista a Partizán.

In quell’intervista Magyar denunciava la corruzione nel sistema Orban, dando di fatto inizio alla sua discesa in campo. Ad accendere il sospetto, una mail inviata a diversi giornalisti con un link che mostra una stanza ripresa da una telecamera.

Secondo il leader di Tisza – che è anche eurodeputato del Ppe – potrebbe trattarsi di un video intimo, forse falso, magari fabbricato con lo zampino dell’intelligence, in cui ha un rapporto sessuale con la sua compagna.

Il leader, sposato fino al 2023 con l’ex potente ministra della Giustizia Judit Varga, ha bollato l’operazione come una “campagna di stampo russo, finora impensabile”.

“Sì, sono un uomo di 45 anni e ho una vita sessuale”

Se fosse confermato, sarebbe in effetti un salto di qualità nei metodi impiegati finora dal governo di Budapest per mettere sotto pressione gli oppositori.

Magyar ha anche denunciato i ricatti e le minacce, con registrazioni video e diffamazioni, rivolti al suo indirizzo in questi mesi.

“Sì – si è poi difeso – sono un uomo di 45 anni e ho una vita sessuale”. Infine, l’affondo: “tirate fuori tutto, falsificate a vostro piacimento, io non cederò a ricatti”.

Orban, al governo da sedici anni consecutivi, rischia per la prima volta di non essere riconfermato alle elezioni che si terranno tra due mesi esatti. Gli ultimi sondaggi stimano il vantaggio di Tisza su Fidesz tra 8 e 16 punti percentuali, con il partito di Magyar in costante ascesa.